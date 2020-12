Vardy et Leicester crucifient Sheffield sur le gong

Sheffield United (5-3-2) : Ramsdale - Lowe (Osborn, 46e), Bryan, Egan, Basham, Baldock - Fleck, Lundstram (Norwood, 64e), Berge - Burke (Brewster, 81e), McBurnie Entraîneur : Chris Wilder.



Leicester (3-4-3) : Schmeichel - Fuchs, Evans, Fofana - Justin, Mendy (Ndidi, 69e), Tielemans, Albrighton - Maddison, Vardy, Pérez (Iheanacho, 69e) Entraîneur : Brendan Rodgers.



Signé Super Vardy.Il n'aura pas fallu longtemps pour que ce Leicester en plein doute profite d'un Sheffield en naufrage depuis le début de la saison. Neuf minutes exactement, le temps que le malicieux Vardy se glisse dans le dos de la défense deset vienne fracasser le poteau de Ramsdale. Son compère, Ayoze Pérez, est plus adroit. Après une volée d'Albrighton contrée, l'Espagnol n'est pas loin de déchirer les filets des. Face à la pire attaque de Premier League, lesont donc déjà fait le plus dur ? Pas sûr, parce que dans la foulée, Albrighton pêche par excès de prudence en concédant un corner évitable. Un karma nommé McBurnie se charge de le punir. Sur le corner de Lundstram, l'Écossais prend le meilleur sur Tielemans et trompe Schmeichel de la tête. Avant la mi-temps, Maddison s'assure que le poteau gauche de Ramsdale est bien fixé avec un copié-collé de la frappe de Vardy, mais la troupe de Brendan Rodgers est à la peine.L'impression se confirme au début du second acte. C'est même lesqui manquent de tranchant. Parce que Leicester n'a pas retenu la leçon, McBurnie s'élève une nouvelle fois au-dessus de son vis-à-vis Belge pour titiller la barre de Schmeichel. L'ancien Monégasque n'est pas loin de se rattraper, mais Ramsdale sacrifie l'esthétisme pour sortir fermement dans ses pieds et l'empêcher de finir dans le but vide. Et c'est à peu près tout. Rien de plus gourmand à se mettre sous la dent. Jusqu'à ce que Vardy sorte sa spéciale dans le temps additionnel. Lancé dans la profondeur par Maddison, l'international anglais mystifie Ramsdale et les espoirs des hommes de Wilder. En intello, Leicester recolle au trio de tête. Sheffield, bon dernier, garde son bonnet d'âne.Sheffield à la Ramsdale.