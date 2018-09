Varane-Griezmann, retrouvailles dorées

Pour ce nouveau derby madrilène entre le Real et l'Atlético, Raphaël Varane et Antoine Griezmann vont croiser le fer après avoir soulevé ensemble la Coupe du Monde en juillet dernier. Autant dire que depuis leur dernière confrontation, les deux éphèbes sont devenus des hommes.

Champions League Varane

Griezmann : « Mon jeu change, je suis plus à mettre le rythme »

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Souvent, les champions possèdent un langage différent des autres sportifs. Une volonté qui les amène plus loin que la normale. Pour cette rencontre entre la France et l’ Uruguay en quarts de finale de la Coupe du Monde, Antoine Griezmann raconte comment une simple discussion est devenue l’élément déclencheur d’une place dans le dernier carré de la compétition., confiait Griezmann face à la presse après la rencontre.» Peut-être. Toujours est-il que le résultat est là : une passe décisive pour Griezmann, un but pour Varane. Voilà comment les Bleus franchissent une étape supplémentaire vers le titre mondial grâce à leurs champions.Parmi les cadors du football français, ces deux-là avaient déjà donné des signes d’une saison glorieuse sur l’échiquier européen. Auréolé d’une quatrième Ligue des Champions dans sa carrière - dont une troisième successive - en 2017-2018, Raphaël Varane bénéficiait déjà d’un statut de héros national en compagnie de son acolyte en club Karim Benzema . À 25 ans, le défenseur central se rapproche à grands pas de la légende Paco Gento , seul footballeur de l’histoire à avoir soulevé six C1 au cours de sa carrière sportive. Mais si cela ne suffisait pas, Varane s’est offert un magnifique doublé C1-Coupe du Monde en 2018. De quoi se placer parmi lespour obtenir le prisé Ballon d’Or. Mais au-delà de cette moisson exceptionnelle, le statut de Varane s’est aussi développé cet été. Le Français n’est plus l’écuyer de Sergio Ramos en défense centrale du Real, il peut désormais regarder l’Espagnol droit dans les yeux. D’égal à égal.Pourquoi ? Parce que comme son aîné madrilène, Varane, seul élément des 23 Bleus à avoir disputé l’intégralité des rencontres du Mondial, est également devenu champion du monde. Et de l’autre côté de Madrid ? Antoine Griezmann est aussi rentré avec le sourire aux lèvres dans la capitale espagnole. Avant d’affronter le Rayo Vallecano le 25 août dernier dans le Wanda Metropolitano, Grizou embrassait le Graal avec ses coéquipiers Lucas Hernández et Thomas Lemar . Là aussi, le Mâconnais de naissance peut également prétendre à la distinction individuelle suprême : vainqueur de la C3 (où il plante un doublé décisif contre l' Olympique de Marseille en finale) et de la Supercoupe d'Europe avec l’ Atlético de Madrid, Griezmann s’identifie davantage comme un poison qu’un réel buteur dans le schéma militaire en 4-4-2 de Diego Simeone Cholo, concédait l’attaquant cet été dans» Et cela se ressent dans le début de saison actuel de Griezmann : en huit matchs avec l’ Atlético de Madrid, le Français facture deux buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues.À titre de comparaison, le numéro 7 des Bleus bouclait sa Coupe du Monde à quatre buts et trois passes décisives, le tout avec un match en moins. De là à penser que Griezmann soit meilleur sous les ordres de Didier Deschamps que ceux de Simeone ? Pour le récent sixième du classement, un rôle décisif dans une victoire contre l’ennemi madrilène lors de ce derby serait sans doute la meilleure réponse à donner.