Van Dijk-Pickford : la FA a-t-elle fait n'importe quoi ?

Auteur d’un tacle assassin sur Virgil van Dijk dans le derby de la Mersey, Jordan Pickford est devenu l’ennemi public numéro un du Liverpool FC. Pire encore : le gardien anglais n’a pas reçu la moindre sanction de la FA, alors que les Reds viennent de perdre leur défenseur pour de longs mois. Alors, tout cela est-il bien raisonnable ?

Ennjimi : « Je ne vois pas comment le gardien pourrait s’en sortir indemne »

Blanc : « Il est toujours possible d’agir en justice »

Par Félix Barbé et Antoine Donnarieix

Tous propos recueillis par FB et AD, sauf mention.

Jürgen Klopp a de quoi être agacé. Depuis ce début de semaine, son Liverpool sait qu'il va être contraint d’effectuer la majeure partie de la saison 2020-2021 sans son roc défensif, Virgil van Dijk. Percuté au genou droit dans un duel avec Jordan Pickford samedi contre Everton, le stoppeur batave sait à quoi s’en tenir : entre six et sept mois d’indisponibilité minimum, opération comprise. Ce mercredi contre l’Ajax Amsterdam, l’entraîneur desdoit donc démarrer un long processus de gestion collective, privé de son atout défensif numéro un., confiait Klopp en conférence de presse.Au-delà du physique, l’étape de reconstruction mentale de VVD serait probablement plus simple à digérer si l’auteur des faits avait subi les conséquences de son geste. Exclure Pickford ? Pour Saïd Ennjimi, ancien arbitre international contacté dimanche dernier, c’était une évidence.Une opinion partagée dans les hautes sphères de l'arbitrage français, qui ne contestent pas une véritable erreur humaine., poursuivait Ennjimi dimanche soir.Dans les faits, c’est pourtant bien le cas. Lundi, la FA a annoncé qu’elle ne reviendrait pas sur la décision du corps arbitral de ne pas sanctionner Pickford, indiquant qu'elle ne punissait pas, a posteriori, les actions qui n'ont pas été vues par l'homme en noir ou les arbitres préposés à la VAR. Voilà donc le portier anglais libre d’aller aider lesdimanche prochain sur la pelouse de Southampton...Si le risque d’une nouvelle jurisprudence existe à la suite de cette absence de sanction, des cas de blessures graves non réprimandées par le corps arbitral ont déjà existé. Le 21 octobre 1999, l’Olympique lyonnais reçoit le Celtic en 32de finale aller de la Coupe UEFA. À la onzième minute de jeu, Serge Blanc, au duel avec Henrik Larsson, tape involontairement dans le mollet droit de l’attaquant suédois. Résultat ? Fracture tibia-péroné et fin de saison prématurée pour Larsson., se souvient Blanc.Aurait-il été sanctionné plus durement avec l’usage de la VAR ?, tranche Blanc.Van Dijk s’est-il blessé à cause de la répétition des efforts fournis durant toute l’année 2020 ? Au moment d’analyser la sortie de Pickford, il serait assez culotté de l’affirmer., compare Blanc.Mais alors, comment expliquer le refus de la FA de se pencher à nouveau sur l’intervention de Pickford ?, concède Blanc.Si cela peut éviter au défenseur de Liverpool d’aller se faire justice lui-même...