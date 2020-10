Van Basten critique la signature de Van de Beek à Manchester United

Donny van de Beek zit bij Man United meer op de bank dan hem lief is.@marcovanbasten is fel: 'Het is heel slecht om in een jaar maar 6 of 7 keer te spelen. (…) Dan had hij bij wijze van spreke over een jaar of 3 hierheen gemoeten.’#Rondo #ZiggoSport pic.twitter.com/oyuYLa36Ep — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 25, 2020

Van vs Van. Son agent avait déjà exprimé son mécontentement il y a quelques semaines mais la polémique continue d’enfler. Le week-end dernier, c'est la légendeMarco van Basten qui s'est chargé d'en remettre une couche. A l'occasion d’un débat organisé sur Ziggo Sport , l’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam a déclaré, ni plus ni moins, que «» Mais l’homme à l’origine d’ une des plus belles volées de l’histoire ne s’arrête pas là : «Son transfert, qui a coûté 40 millions d’euros au club mancunien, était déjà très décrié par Patrice Evra et Phil Neville la semaine dernière. Même si son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer a promis il y a peu qu’il allait très prochainement avoir davantage temps de jeu, le secteur du milieu de terrain semble bouché pour DVDB. En effet, Pogba, Matic, Fred, McTominay et Bruno Fernandes lui font concurrence pour seulement trois postes disponibles.Van de Flop à venir ?