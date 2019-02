Valverde : « Lyon n'est pas n'importe quel adversaire »

Un peu agacé mais pas non plus abattu, Ernesto Valverde s'est exprimé à la sortie du match nul et vierge face à l'OL en conférence de presse. Sans en faire des tonnes et en gardant les pieds sur terre.

Propos recueillis par Antoine Donnarieix, au Groupama Stadium

Bon, ce n'est pas dramatique en soi. Nous avons réalisé un match intéressant dans l'ensemble, où nous avons concédé peu d'occasions de but. Progressivement, nous sommes parvenus à développer notre football et à nous créer des opportunités, sans parvenir à marquer. Globalement, je crois que la marche à suivre pour le match retour est celle que nous avons adoptée en deuxième période. Nous avons été plus créatifs et dangereux, il faut rester dans cet esprit. Et puis bien sûr, nous aurons aussi l'avantage de recevoir. J'espère que le public saura nous aider afin de remporter la rencontre.Oui. Nous avons été solidaires et compacts dans le secteur défensif, mais aussi dominateurs au moment de prendre des initiatives balle au pied. Notre capacité à nous approcher de la surface était importante, et certains situations dans la surface étaient des occasions claires de but. Je vais être sincère : je suis satisfait de ce match. Nous avons eu les occasions, nous aurions pu gagner. Mais voilà, ce n'est jamais simple de remporter un match de coupe d'Europe à l'extérieur, et Lyon n'est pas n'importe quel adversaire.Je serais préoccupé par Luis s'il ne générait pas d'occasions de but. Mais ce n'est pas le cas... () Il se procure des occasions de but, et si ce n'est pas le cas, il en offre à ses partenaires. Je suis convaincu que sa capacité à marquer va réapparaître très vite. Cela ne s'oublie pas.) Ben, c'est un changement classique. Je ne sais pas quoi vous dire de plus... Dembélé avait réalisé une première période intéressante avec de nombreux efforts, il avait aussi joué comme titulaire samedi dernier (). J'ai donc pensé que son rendement commençait à diminuer, d'autant qu'il sort d'une blessure d'un mois. Avoir Coutinho en remplaçant était une possibilité intéressante, j'ai opté pour un remplacement. Et je crois que son entrée a apporté une pression supplémentaire sur l'adversaire.Les matchs au Camp Nou détiennent une valeur ajoutée pour mon équipe, cela se ressent à chaque fois que nous entrons sur notre terrain. J'espère que l'ambiance sera extraordinaire pour que Lyon ressente la pression de cette rencontre. Notre public va nous pousser, je le sais déjà. J'ai confiance en mon équipe, mais aussi à tout ce qui l'entoure.Avec la blessure d' Arthur , j'avais trois options majeures qui s'offraient à moi : Aleñà, Vidal ou Sergi . J'ai choisi Sergi car j'avais envie d'avoir une équipe portée vers l'avant mais aussi capable de bien défendre. Sa capacité à évoluer au milieu et la satisfaction de Semedo sur le plan défensif m'ont conduit à cette alternative. Aussi, je crois que Sergi connaît Leodepuis de longues années maintenant, il est plus à même de connaître ses déplacements, ses passes et ses trajectoires. Je l'ai vu répondre parfaitement aux exigences que j'avais de lui aujourd'hui.