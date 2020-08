Valverde : la Galice jusqu'à la Ligue des Champions

Choc entre deux mastodontes, ce City-Real démontre tout le chemin parcouru par Federico Valverde. Durant l’été 2017, l’Uruguayen est prêté pour une saison au Deportivo La Corogne pour aiguiser ses griffes en Liga. Une étape aussi formatrice que tragique dans la carrière du ce milieu tout-terrain.

Le Petit Oiseau va sortir

Un Mondial à la trappe

Par Antoine Donnarieix

Propos de Pepe Mel recueillis par AD

Ce soir à l’Etihad Stadium, Federico Valverde connaît les deux scénarios qui s'offriront à lui au coup d'envoi : soit il s'assiéra sur le banc de touche du Real Madrid, soit il démarrera dans la peau d’un titulaire ce huitième de finale retour de C1 face aux. Peu importe le choix de Zinédine Zidane, l'Uruguayen sera de la partie. Et que ses fesses soient en train de s'agiter sur le terrain ou de s'impatienter sur le banc ne changera pas grand-chose pour celui qui a disputé plus de 40 matchs toutes compétitions avec le Real cette saison : une partie de son coeur sera forcément en Galice, puisque dans le même temps, La Corogne et Fuenlabrada seront en train d'en découdre au Riazor, et le Depor sera rétrogradé en D3 espagnole à l'issue de cette ultime journée... Valverde se souvient parfaitement qu'il y a deux ans, il bataillait dans les rangs d’un Depor pensionnaire de Liga. Bien malgré lui, il prenait part à la pénible descente aux enfers du club galicien.L’histoire entre Valverde et La Corogne débute pourtant sous les meilleurs auspices. Après une saison complète au sein de la Castilla du Real, le milieu de terrain polyvalent cherche un club où il peut démontrer son fabuleux potentiel. La cellule de recrutement du Depor débute des négociations avec les Madrilènes et prend également note des déclarations de Diego Forlán, partenaire de Valverde lors de la saison 2015-2016 à Peñarol, qui considère son coéquipier de dix-sept ans comme le prochain «» , rien que ça. Une fois intégré dans l’effectif galicien, Valverde fait connaissance avec ses nouveaux camarades sous les yeux de Pepe Mel. «, témoigne l’entraîneur du Depor à l’époque.(Petit Oiseau, en VF).Et du bon football, Valverde sait en produire dès son arrivée. «, rappelle Mel.» Inéligible lors de la première journée face au Real Madrid étant donné la clause de non-concurrence dans son contrat de prêt, Valverde intègre le onze de départ du Depor trois rencontres plus tard. Entre temps, le garçon s’est même offert un but pour sa première cape internationale contre le Paraguay (2-1). Pourtant, Valverde doit déjà faire face à un adversaire de taille : lui-même. «, confesse Mel.Hélas pour sa progression à La Corogne, Valverde va connaître des difficultés à partir de la mi-octobre. «, décompte Mel.» Suite à l’arrivée de l’ancien Parisien Cristóbal en tant que coach, les cartes sont redistribuées. Spectaculaire mais régulièrement perdant, le Depor devient relégable juste avant les fêtes de fin d’année et se dirige progressivement vers une descente inéluctable. En février, Valverde se blesse au genou et perd définitivement sa place de titulaire jusqu’à la fin de saison. «, souligne Mel.» Entre Valverde et le Depor, c’était l’heure de se dire adieu. On ne sait pas où en serait aujourd'hui le Depor s'il avait maintenu sa confiance en Valverde lors de la fin de saison 2017/2018. En revanche, on sait aujourd'hui où en est Federico Valverde deux ans plus tard...