Valette, l'affaire qui dérange

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 2 sur cette première partie de saison, Baptiste Valette aurait sans doute aimé terminer l’année sans traîner un boulet extrasportif : le portier de l’AS Nancy-Lorraine est soupçonné de viol. Un couac que le footballeur semble avoir déjà payé au sein de son club, prêt à le réintégrer dans son effectif contre Valenciennes ce vendredi.

15 décembre 2019, place Stanislas

2020, un nouvel horizon ?

Par Antoine Donnarieix

Jean-Michel Roussier est un homme bien dans ses chaussures, et sa volonté d’offrir le meilleur avenir possible à l’AS Nancy-Lorraine ne fait guère de doute. La preuve ? Sa dernière prise de position sur l’affaire Valette, en fin d’année dernière. «, tranche le président du club dans l’émission radioce mardi.» Une déclaration pleine d’allant qui permet de remettre l’église au milieu du village et offre à Jean-Louis Garcia la possibilité d'aligner son gardien numéro 1 pour le premier match de championnat de la nouvelle décennie. Cependant, le doute plane encore sur l’avenir de Valette face au parquet.En ce 15 décembre 2019, Baptiste Valette participe à une soirée dans une boîte de nuit proche de la place Stanislas, à Nancy. Après avoir activement œuvré au succès de son équipe acquis dans les dernières secondes contre Châteauroux en début de week-end au stade Marcel-Picot (2-1), le gardien de but de 27 ans ressent le besoin de relâcher un peu la pression. Dans cet établissement nocturne, le gardien de l’ASNL rencontre une jeune femme de 18 ans, accompagnée d’une amie. Sortie des lieux pour aller fumer une cigarette et «» » d’après ses propres déclarations, la jeune femme est rejointe par Valette qui l’invite à s’isoler un moment en sa compagnie. La suite de l’histoire est pour le moins pénible. Toujours selon la jeune femme, le gardien nancéien aurait contraint son interlocutrice à un rapport sexuel pendant que la prétendue victime se serait débattue à l’aide de coups de coude.Une théorie que va rapidement s’empresser de réfuter l’accusé auprès de François Pérain. Dans le rapport du procureur de la République de Nancy, Valette explique «» . La situation reste loin d’être glorieuse pour le joueur formé à Montpellier. Jointe par téléphone aux alentours de 4h20 par un ami de la victime d’après, la police s'est rendue sur les lieux une demi-heure plus tard avant de procéder à l’interpellation de Valette, alors en état d’ébriété. Placé en cellule de dégrisement au cours d’une garde à vue qui va durer jusqu’au lundi matin, Valette fait toujours l’objet d’une enquête pour viol par personne en état d’ivresse manifeste et d’une mise sous contrôle judiciaire. Bref, une bien sombre histoire pour un homme marié et père de famille...Acheté à Nîmes l'été dernier et auteur d’une première partie de saison satisfaisante sur le plan sportif avec l'ASNL (17 matchs, 11 buts encaissés), Baptiste Valette va désormais devoir faire face à un autre défi personnel : ressortir de l’ombre après cette tempête médiatique, tout en restant performant aux cages après ce fait divers encore teinté d’énigmes. De retour à l’entraînement depuis le lundi 30 décembre 2019, le joueur est protégé par Nancy, qui verrouille pour l’instant l’accès à son gardien. Et dans les faits ? Jean-Louis Garcia a décidé de convoquer son gardien de but dans le groupe de dix-huit joueurs pour accueillir Valenciennes, l'équipe en forme de Ligue 2 (4 victoires et 1 nul sur les 5 dernières journées). En cas de victoire de l'ASNL, il serait sûrement plus sage de célébrer ça sobrement, sans faire de détour par la place Stanislas.