Gauvin d'honneur

Après avoir marqué un doublé contre l'Uruguay en mars, Valérie Gauvin a encore fait trembler les filets contre le Japon, jeudi dernier, livrant une prestation convaincante à la pointe de l'attaque. À 22 ans, la joueuse de Montpellier postule pour une place de titulaire à la Coupe du monde, malgré la concurrence de Marie-Antoinette Katoto. Tout sauf une surprise pour l'attaquante, dont la destinée était de se retrouver dans la cour des grands.

Du garçon manqué à la pistolera

Objectif monde

Vidéo

Par Clément Gavard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Elle incarne l'avenir des Bleues, mais elle s’est déjà offert quelques souvenirs. Il y a quasiment un an jour pour jour, le 6 avril 2018, Valérie Gauvin marquait son premier triplé sous la tunique tricolore lors d’une démonstration de l’équipe de France face au Nigeria (8-0) à la MMArena du Mans. Et surtout, elle envoyait un message fort à un peu plus d’un an de la Coupe du monde au pays : elle pourrait avoir les épaules pour s’imposer comme titulaire à la pointe de l’attaque dans l’équipe de Corinne Diacre Et maintenant ? La Réunionnaise a vu l’éclosion de Marie-Antoinette Katoto, la jeune joueuse de vingt piges, au Paris Saint-Germain, faisant d’elle une sérieuse concurrente dans le groupe France à l’approche du Mondial. Pas une raison pour démoraliser Gauvin, qui devrait être titularisée contre le Danemark ce lundi soir. Une récompense logique après une prestation convaincante contre le Japon (3-1), jeudi dernier, lors de laquelle l’attaquante a fait parler sa puissance physique, remportant quasiment tous ses duels et s’offrant même un huitième pion en sélection en ouvrant le score de la tête dès la 4minute de jeu. Et si c'était elle, l'atout offensif numéro un des Bleues en juin prochain ?Rien de bien surprenant, la native de Sainte-Clotilde étant destinée à se faire une place dans la cour des grandes depuis son plus jeune âge. Gauvin est une précoce qui n’a jamais eu peur d’être trop jeune pour faire parler son talent. À 12 piges seulement, elle débarque au centre de formation de Toulouse, où elle remportera déjà quelques titres chez les jeunes. «, confiait-elle àen avril 2014.» Elle se fait rapidement remarquer pour son aisance devant le but : Gauvin est clinique dans la finition, au point de gagner des surnoms comme « pistolera » ou « serial buteuse » . En avril 2014, elle plante neuf pions dans le même match contre Muret et commence à faire parler d’elle dans les médias locaux.Gauvin n’a pas vraiment le temps : elle fait ses débuts dans l’élite avec le TFC lors de la saison 2012-2013, à même pas 18 ans, avant de se révéler au deuxième échelon national la saison suivante. Elle termine meilleure buteuse (32 buts en 20 matchs) et meilleure joueuse de D2. Les portes commencent à s’ouvrir pour l’attaquante réunionnaise. Elle quitte son club formateur à l’été 2014 pour rejoindre Montpellier , une structure professionnelle beaucoup plus développée. «, expliquait-elle l’année dernière dans les colonnes deMais il n'y a pas que le foot dans la vie, Gauvin poursuit ses études en parallèle de sa jeune carrière, obtenant un diplôme de DEUST, puis une licence professionnelle dans la branche gestion des organisations sportives. «» , précisait Jean-Louis Saez , son entraîneur au MHSC , au quotidien français. Et si les études comptent, Gauvin ne cache pas sa grande ambition : l'équipe de France Elle ne doit pas attendre longtemps pour voir son rêve se réaliser. Le 23 octobre 2015, Gauvin connaît sa première cape chez les Bleues lors d'une défaite contre les Pays-Bas (1-2), après avoir été appelée par Philippe Bergeroo pour faire le nombre après le forfait de la défenseure Laura Georges. «» , réagit-elle dans. Un premier kiff et le début d'une longue attente pour retrouver les joies d'une sélection.En 2017, elle joue un rôle prépondérant dans la deuxième place décrochée par Montpellier , terminant devant le PSG , en marquant neuf buts sur les quatre dernières journées. Gauvin est lancée et Diacre, tout juste nommée sélectionneure, fait appel à l'attaquante en septembre pour son premier rassemblement et une rencontre face au Chili . Depuis, elle a débuté douze fois sur quinze apparitions sous le mandat de l'ancienne coach de Clermont . Et si Gauvin vit une saison difficile à Montpellier (5 titularisations, 2 buts), elle postule toujours pour une place de titulaire à la Coupe du monde après avoir enchaîné plusieurs belles performances en sélection, malgré l'explosion de Katoto. «, estimait Jean-Louis Saez » Sauf blessure, Gauvin devrait pouvoir participer à sa première compétition internationale en juin. Le rendez-vous est pris depuis un moment, reste à savoir si elle peut aider l'équipe de France à écrire son histoire.