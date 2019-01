Valère Germain trop cher pour Nice

17

DDG

L'OM et Nice prêts à se refiler Balotelli et Germain ?Ça part mal. Alors que l'attaquant italien serait en plein déménagement et aurait déjà quitté son domicile sur la Côte d'Azur, avant une possible arrivée à Marseille selon Nice Matin Valère Germain pourrait ne pas effectuer le trajet inverse.Le petit attaquant, peu convoité, dispose bien d'une piste avec l'OGCN. Mais son salaire, estimé à 300 000 euros mensuels, a considérablement refroidi les actionnaires du Gym. Germain, mais aussi Mitroglou et Njie, sont donc toujours olympiens à l'aube d'un possible débarquement de Balotelli.La concurrence s'annonce rude pour Super Mario