Valeny, le président normal

Il était le meilleur joueur du PES United. Aussi discret qu’efficace, le défenseur central français Valeny mène aujourd’hui la même vie qu’à l’époque de la Ligue des Masters : une existence dans l’ombre qui ferait presque oublier à tout le monde l’immense joueur qu'il était. L’heure est au devoir de mémoire avec un homme aussi grand par le cœur que par la taille.

Nutella vs Nociolatta

L’île Morris’

« Val’, il n’est pas trop du genre à la ramener. Les seuls moments où son passé refait surface, ce sont les soirs où des trentenaires viennent se mettre une caisse. »

Devenu éducateur spécialisé

« De footballeur, j’avais le talent, la passion et certainement le dévouement. Mais ça s’arrête là. J’ai été un leader par l’exemple, mais je ne me suis jamais, ô grand jamais, senti en phase avec le milieu dans lequel j’évoluais. »

« Le meilleur avec Trésor ? »

« Valeny, il mérite d’être champion du monde. Et il aurait aussi mérité d’occuper une place plus importante dans le paysage du football français. »

« Pour moi, il est le meilleur défenseur de l’histoire du foot français avec Marius Trésor. »

Par Swann Borsellino

Dans cette procession quotidienne, il est l’un des plus grands fidèles. Au sens propre comme au sens figuré. Alors, quand Lily sort de l’école, c’est vers le ciel qu’elle regarde pour trouver son papa au milieu de la foule zombifiée des parents qui déambulent, les yeux rivés sur leur smartphone. Aussi costaud que lorsqu'il foulait les terrains, Valeny en impose dans cet étroit passage du 12arrondissement qui mène vers les écoles primaireset. Chaque jour, il vient chercher sa fille. Pourtant, à chaque fois, il ressent un soulagement quand son regard croise enfin celui de Lily, qui fend la foule pour lui sauter dans les bras tel Moïse entre les eaux. Aujourd’hui, c’est vendredi, et Valeny, égal à lui-même, est pile à l’heure. 16h à son poignet d’homme jamais en retard. 15h55 sur la Flik Flak de Lily, à qui le paternel tente d’enseigner les vertus de la ponctualité avec une technique bien connue des retardataires.Sur le chemin de la maison, des enfants avec des miettes de pain au chocolat sur la bouche, des nounous qui demandent comment s’est passée la journée et un ballon qui, sur un secteur piéton, roule vers les pieds de Valeny comme guidé par les dieux du foot. L’ancien défenseur central du PES United aura 42 ans ce dimanche, et comme tous les quadragénaires qui ont un jour aimé le football un peu plus que de raison, il prie toujours pour que le ballon vienne vers lui quand il voit des gamins jouer. Sobre, il ne tente pas de folie et renvoie la balle dans les pieds du gosse dont le contrôle fait comprendre à tous les passants qu’il s’agissait d’une passe niveau Ligue des Masters. Arrivé en bas de son modeste immeuble de l’avenue Daumesnil, le roc ouvre la porte, salue la gardienne, prend son courrier et appuie sur le bouton de l’ascenseur sans jamais quitter sa fille du regard.Valeny est de ces hommes qui sourient avec les yeux, et son regard n’est pas le même quand il est avec Lily. Dans ce 45mparisien, rien ne laisse deviner que le père n’est pas devenu ce qu’il aurait dû être. Pas de trophée recouvert de poussière sur une commode, pas de médaille ni même de photo d’équipe. Une personne polie dirait que la déco est spartiate. Ceux qui en ont fréquenté savent que c’est une décoration de footballeur modeste. Ici, seule la chambre de Lily dégage autre chose que de la simplicité. Mais l’odeur qui se diffuse dans l’appartement n’émane ni du poster de Justin Bieber, ni de celui de Kylian Mbappé, mais de la cuisine.La petite le sait : son père est de ceux qui ne badinent pas avec le goûter. 16h30 sur le micro-ondes LG, 16h25 sur la Flik Flak. Le menu est aussi carré que la routine de Zizou dans la pub Volvic. Brioche tressée au beurre toastée. Nutella pour Lily. Nociolatta pour le. Un verre d’Ice Tea pêche pour Lily. Café allongé pour le. La première raconte sa journée au second, mais on sent que leur complicité n’est pas faite de mots. Tous deux profitent de l’instant, car, comme l’indiquait le filet de colin sur le menu de la cantine, aujourd’hui, c’est vendredi. Et dans une heure, Lily partira chez sa maman pour y passer le week-end. Valeny déteste ces week-ends.Cyril a deux moustaches. La première, naturelle et poivre et sel. La seconde, crémeuse et couleur café. Premier arrivé au Morris’, pub irlandais de la capitale, il jette le reste de sa pinte de Guinness au fond de sa gorge pour témoigner son respect.S’asseoir au Morris’, même vide, est plus compliqué qu’il n’y paraît. Si tous les tabourets en bois se ressemblent, Cyril, lui, est capable de distinguer celui de Valeny de celui d’Alain. C’est d’ailleurs sur celui-là qu’on a le droit de s’asseoir. On se sentirait presque chanceux., sabre Cyril, en commandant sa deuxième Guinness.Valeny cache au Morris’ son autre vie et a quasiment toujours caché son autre vie au Morris’. Seul footballeur ayant eu droit d’y mettre les pieds, Espimas, l’autre Français du PES United, oscille entre rire et nostalgie quand il entend le nom du QG de son ami de toujours., se marre l’ex-milieu de terrain, depuis son Sud, avant de reprendre son sérieux.À 18h39, le tapis de cartes est sorti. Cyril a été rejoint par Alain et d’autres habitués, alors que l’ombre de Valeny se dessine devant la porte d’entrée.Le bruit de ses Air Max 270 sur le parquet gondolé du Morris’ rappelle la bête qu’il est. Il serre des mains, claque des bises, ôte sa veste en jean Carhartt et pose ses fesses sur un tabouret dont on aurait juré qu’il était fait sur mesure tellement il avait sa forme. Sans même qu’il ait encore ouvert la bouche, une pinte d’eau avec un soupçon de sirop de menthe se retrouve catapultée devant lui.Il en prend trois gorgées avant de dire ses premiers mots., dit-il, avec la politesse de celui qui pose la question, mais la fermeté de celui qui donne la réponse., regrette-t-il, en ramassant des cartes.Elle est aussi à son boulot. Retraité depuis presque dix ans, Valeny est devenu éducateur spécialisé :La partie de tarot finie et remportée, il s’autorise un shot de rhum passion avant de tourner le dos au comptoir, pour faire face à la télé. Ce vendredi soir, c’est Ligue 1, et il n’y a guère que Valeny pour convaincre le boss de diffuser du football. Ces matchs, il les vit comme un coach. Tantôt à reprendre le placement du défenseur --, tantôt à déplorer le niveau de certaines équipes sans jamais oser le. Le match terminé, ses amis arrachés, le père de Lily fait un tour aux toilettes. À côté de lui, un homme parle à l’urinoir pendant qu’il pisse. Puis regarde Valeny.Valeny ne sait pas si Castolo va bien. Il ne l’aimait pas. Il sourit au jeune homme, lui propose un shot, trinque, puis met les voiles. Il rentre toujours à pied. En. Ce chemin, il le connaît par cœur. C’est celui sur lequel il se demande si sa vie n’aurait pas été mieux s’il avait été comme les autres.Il n’a pas envie de parler de son divorce, mais il ouvre machinalement la porte de la chambre de Lily pour vérifier si tout va bien. De retour dans le salon, il propose une tisane,, et sort une grande boîte d’un placard.Dans ce fourre-tout en carton, des couvertures de magazine et des coupures de presse par dizaines.... Autant de titres qui rappellent à quel point l’homme qui souffle sur sa tasse d’infusion cynorhodon-hibiscus est un peu plus que le petit prince du tarot., se rappelle Aimé Jacquet.Même son de cloche chez Marcel Desailly, joint par téléphone :S’il se sait apprécié de ces grands noms du foot hexagonal, Valeny est vite rattrapé par son appétence pour une vie normale. Il range soigneusement les coupures de presse, ferme la boîte de Pandore et prend une grande inspiration., dit-il, peut-être pour faire semblant de ne rien regretter.reprend Espimas.Il est 19h ce dimanche, 18h55 sur sa montre, quand Lily tape à la porte. Elle pose soigneusement son sac à dos dans l’entrée, serre très fort son père dans ses bras et lui dit qu’hier, elle a gagné son match de foot 3-0. Elle aurait adoré que son père vienne la voir, mais elle sait qu’avec maman, ça ne se passe pas très bien. Elle lui a quand même dédicacé un but pour son anniversaire. Le dimanche soir, chez eux, c'est plateau repas devant le match de 21h. Et malgré son amour de la routine qui rassure Lily, ce soir ne sera pas comme tous les autres. Certes, le menu, cordon bleu et purée maison, est le même. Mais pour ses 42 ans, Valeny a décidé de faire un cadeau à sa fille. Ce soir, il va ressortir la boîte du placard. Ce soir, il va lui dire qui il était. Et demain, quand il viendra la chercher à l'école, il aura peut-être l'air encore plus grand.