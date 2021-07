Valentin Eysseric rejoint Umut Bozok à Kasımpaşa

Transferİtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina takımının orta saha oyuncusu Valentin Eysseric Kasımpaşamızda!https://t.co/eR4wcv5nSb pic.twitter.com/1Ze4hW5vEn — KASIMPAŞA (@kasimpasa) July 23, 2021

Kasımpaşa joue les Essey libres.Valentin Eysseric (29 ans) a décidé de changer d'air ce vendredi, en quittant la Fiorentina pour le club stambouliote de Kasımpaşa, quartier de naissance de Recep Tayyip Erdoğan. Récent quatorzième de Süper Lig turque, le nouveau point de chute d'Umut Bozok accueille le milieu français, en manque criant de confiance et de temps de jeu (seize matchs de Serie A l'an passé, seulement six titularisations). Ce dernier arrive libre.L'ancien Monégasque, Stéphanois et Niçois , prêté en vain par laà Nantes (2018-2019) et au Hellas Vérone (2019-2020), tentera d'enfin trouver un second souffle dans une formation de plus en plus taillée pour viser les places européennes.Au bon souvenir d'Olivier Veigneau