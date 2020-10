VA s'accroche contre Sochaux

Valenciennes (3-5-2) : Prior - Linguet, Spano, Ntim - Doukouré, Masson, Fedele (Elogo, 74e), Diliberto (Güçlü, 81e), Dos Santos - Cabral (Guel, 87e), Chevalier. Entraîneur : Guégan.



Sochaux (4-2-3-1) : Prévot - Ndour, Diedhiou, Pogba, Paye - Lopy, Thioune (Kaabouni, 84e) - Ambri (Ourega, 60e), Weissbeck, Soumaré (Lasme, 84e) - Bédia (Niane, 68e). Entraîneur : Daf.

TD

Au Nord, c'était pas très bon., demandait une banderole valenciennoise. Après dix matchs sans défaite au stade du Hainaut, les hommes d'Olivier Guégan ont peut-être trop écouté leurs supporters en première mi-temps. À tel point qu'ils ont oublié d'attaquer. Si les dix premières minutes de la rencontre sont sochaliennes, difficile de ressortir épanoui d'un premier acte bien terne. Seul le regard lancé par Pogba à Masson et le tacle violent de Ntim sur Ambri auront fait frissonner les spectateurs neutres, qui pourront cependant se demander comment ce même Ntim - déjà sanctionné d'un jaune orangé - aura pu terminer la mi-temps sur le terrain après une nouvelle faute grossière sur Lopy (45+3). Ni Diliberto, maladroit sur ses coups francs (15, 25), ni un Weissbeck un brin soliste n'auront donc réussi à porter le danger sur les cages adverses.Dur de dire ce que les 22 acteurs ont mangé à la mi-temps, mais la recette d'un tel remontant doit être épicée. Car au retour des vestiaires, le match s'affole. Le tacle engagé de Lopy (48) est la raison de la discorde entre Diedhiou et Chevalier. Dans la foulée, le jeune Doukouré est très en retard sur ce même Lopy (55) et Prior se fait une petite frayeur en perdant ses appuis face à Bédia. Sans frais. Et le jeu, alors ? Il passe au second plan d'un match haché par des fautes à répétition. Les arrêts de Prior face à Niane (88) et de Prévot face à Guel (90) éteignent les derniers espoirs de voir un but. Seul le retour de Kaabouni après plusieurs mois d'absence et la première réussie du jeune Doukouré, annoncé sur les tablettes de plusieurs grandes écuries européennes, arracheront un sourire aux fans attentifs.Personne n'a fait le Daf.