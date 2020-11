Valenciennes renverse Toulouse, le Paris FC toujours plus leader

Saturday Night Fever en Ligue 2. 31 buts ont été marqués lors des huit rencontres du soir, Valenciennes allant notamment s'imposer 5-4 à Toulouse. Fidèle au poste, le Paris FC conforte sa place de leader en profitant du faux-pas de Troyes contre Chambly, la lanterne rouge.

1 - Maxime Dupé est le 1er gardien à délivrer une passe décisive en Ligue 2 depuis Gauthier Gallon avec Orléans en octobre 2018, c'est la première fois que le gardien de Toulouse délivre une dernière passe avant un tir dans la division (37 matches). Mire.#TFCVAFC https://t.co/LRPS1hhycI — OptaJean (@OptaJean) November 7, 2020

Le Mercadacico n’aura pas été le théâtre d’un grand suspense. Six petites minutes et c’est Caddy, sur un contre éclair, qui fracasse la barre de Vachoux pour ouvrir le score. Derrière, Lopez se la joue fantasque et s’essaie au corner rentrant avant d’être brillamment mis en échec par le portier dunkerquois. Au chaud sur son trône, le Paris FC maîtrise et l’exclusion d’Abdi dans le temps additionnel n’y change rien. Une victoire signée Girard.3/10, comme le nombre de minutes disputées par Caddy avant sa titularisation ce samedi.Qui a dit qu'il ne se passait rien en Ligue 2 ? Toulouse et Valenciennes ont joué les VRP pour la petite sœur de la Ligue des Talents ce samedi avec un festival de buts au Stadium. En mode Alisson l’espace d’un instant, le gardien toulousain Maxime Dupé s’est offert le luxe de délivrer une passe décisive, sur une relance rapide à la main, pour le deuxième but d’Amine Adli. Mais c'est bien VA qui a eu le dernier mot grâce à une performance XXL de son latéral Joffrey Cuffaut, quadruple buteur. Les Nordistes montent au onzième rang et reviennent à un point de leur adversaire du soir.7/10, comme le nombre de matchs consécutifs sans défaite du TFC (quatre victoires, trois nuls) avant ce soir. Fin de série.Un match déséquilibré sur le papier, et on a vite compris pourquoi puisqu’Alimami Gory a ouvert le score après à peine une minute de jeu. Si Chambly a égalisé sur son premier tir du match, l’ESTAC a remis les pendules à l'heure juste avant la pause par l'inévitable Yoann Touzghar, buteur lors de ses quatre derniers matchs. Incapables de tuer le match malgré leur supériorité numérique, les Troyens ont cependant été punis avec l'égalisation des visiteurs par Lassana Doucouré. Ils laissent ainsi le Paris FC s'envoler en tête du classement. Chambly reste bon dernier, mais la tête haute.2/10, comme le nombre de cartons rouges reçus par le gardien camblysien Simon Pontdemé cette saison. Il a été expulsé à la 54pour avoir touché le ballon de la main hors de sa surface.Entre corners à gogo et coups francs indirects, c’étaità l’Abbé Deschamps. C’est d’ailleurs sur coup franc que Stiven Mendoza fait passer le premier frisson aux locaux, mais Leon est à la parade (20). Pourtant, c’est bien la troupe de Furlan qui ouvre le score. Déjà auteur d’une double parade, Gurtner ne peut rééditer son exploit et Sakhi glace les visiteurs, juste avant la pause. Dugimont coule la bande d’Oswald Tanchot à l’heure de jeu et l’affaire est dans le sac. Auxerre se replace en embuscade, à la cinquième place.5/10, comme le nombre de places gagnées par Auxerre lors de cette dixième journée.» Après trois matchs sans marquer, Omar Daf avait fait savoir que ses Lionceaux voulaient rugir de nouveau. À tel point qu’ils en ont oublié de défendre. À la suite d’un cafouillage, Boutobba inscrit son premier but pro avant que son capitaine Louiserre ne double la mise. Si Weissbeck s’essaye à la bicyclette une première fois, c’est Lasme qui transforme en force le penalty de l’espoir. Mais en l’absence de Pogba, les Sochaliens font trop d’erreurs. Pape Ibnou Ba en profite en premier, puis Louiserre corse l’addition. Une fois de plus, Weissbeck se rebiffe mais une fois de plus, le capitaine sochalien est un peu trop seul.9/10, comme la note qu’un jury d’esthétisme aurait donné à la seconde bicyclette du capitaine sochalienSix à la suite. Si les Normands n’avaient pas encore encaissé de but à d’Ornano cette saison, c’est qu’ils n’avaient pas encore croisé la route de Kenny Rocha. Sur un coup franc malicieux, l’ancien Stéphanois fait tanguer la dernière forteresse de Normandie. Pas grave. La troupe de Dupraz revient dans la foulée. Et si Weber quitte le drakkar avant tout le monde, c’est pour permettre à Gioacchini de surprendre Nancy dans le temps additionnel. Les Normands sont toujours invaincus à la maison.10/20, comme le nombre de minutes qu’il aura fallu à Gioacchini pour enterrer les espoirs nancéiens.À Pau, on ne gagne pas souvent. Mais quand ça arrive, on met le paquet. Châteauroux en a fait les frais dans ce duel de bas de tableau. Les Palois ont infligé une petite fessée à leur adversaire (0-3), comme ils l’avaient fait contre Niort il y a deux semaines (4-1). Ebenezer Assifuah a claqué un doublé et donné un sacré mal de crâne à la Berrichonne, désormais en avant-dernière position. À l’inverse, Pau sort de la zone rouge grâce à sa deuxième victoire de la saison.12/10, comme le nombre de journées que Didier Tholot, l’actuel entraîneur palois, avait tenu sur le banc de Châteauroux en 2012-2013, avant d’être remercié. Les histoires d’ex, décidément…Ce match de la peur, qui opposait le seizième au dix-huitième, aura longtemps ressemblé au 0-0 signature de toutes les soirées de Ligue 2. Mais malgré une attaque corse en berne et l’exclusion de Sainati, ce sont les hommes de Pantaloni qui ont évité à cette rencontre le statut de cancre de la soirée. Sans se mettre grand-chose sous la dent, Rodez doit s’incliner et hérite du totem de la frousse.18/20, comme la place de Rodez après cette nouvelle défaite.