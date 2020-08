VA et Paris régalent, Amiens s'en sort

Au cours d'une première journée de Ligue 2 qui n'aura vu aucun match avec des buts des deux équipes, Valenciennes a signé la victoire de ce samedi soir contre Pau. De leur côté, Sochaux et le Paris FC sont allés respectivement s'imposer à Auxerre et Chambly alors qu'Amiens s'en est difficilement sorti devant Nancy. Pour le reste, Rodez et Châteauroux ont gagné (face à Grenoble et Ajaccio) tandis que Niort a battu Guingamp en Bretagne. Enfin, le seul nul du week-end est pour Clermont et Caen.

Par Florian Cadu

Et le premier penalty réussi de la saison française est pour... Chevalier, en faveur de Valenciennes ! Avec ce break provoqué par Cabral, Valenciennes enfonce un peu plus un Pau qui a cédé dès les premières secondes de la partie devant le duo Guillaume/Masson (centre du second, tête du premier). Début raté pour le promu, et champion de National 2019-2020. Mauvaises nouvelles également pour VA, avec la sortie sur civière précoce de Chergui et la blessure de Guillaume. Personne n'est content, donc. Hormis peut-être Cabral, auteur du troisième pion., comme le nombre de minutes qu'il a fallu à VA pour plier la rencontre.Dire qu'il ne se passe pas grand-chose à Rodez, ce samedi soir, n'étonnera personne. À l'heure de jeu, seules quatre frappes cadrées ont vu le jour et aucune des deux formations ne parait vouloir prendre d'immenses risques pour les trois points. Une unité chacun, pour débuter le chemin ? Non, répond Ouhafsa : à la 70minute, l'ancien de la réserve de l'Olympique de Marseille libère les siens d'une volée décisive. Emballé, c'est pesé., comme le nombre de minutes passées sans s'endormir.Trois minutes, un corner et l'ouverture du score de Diedhiou pour Sochaux. Une petite demi-heure plus tard, l'AJA a l'opportunité de recoller mais Sakhi est trop imprécis. La chance auxerroise semble alors passée parce qu'à la reprise, Kitala agrandit l'écart en subtilisant une mauvaise passe en retrait de Bernard. Sur l'action, le portier Léon blesse même l'attaquant et écope d'un carton rouge. Pas suffisant pour déstabiliser les Lionceaux, dangereux avec Weissbeck et convaincants pour cette reprise., comme la dernière année qui a vu un but de Diedhiou en Ligue 2.Dominer n'est pas gagner. Les Corses le savent, et butent longtemps sur Châteauroux au stade Ange-Casanova. Longtemps, longtemps, longtemps... Jusqu'au coup de sifflet final, en fait. Pas de vainqueur, pas de beau foot, peu de mots ? Nouri refuse ce destin, et abat cruellement Ajaccio à l'aide de son crâne. Peu mérité, mais c'est terminé !, comme le nombre de tremblement de filet qui serait intervenu en faveur de l'AJA si le match avait duré cinq heures.71minute, au stade de la Licorne. Alors que Nancy pense s'en tirer avec un bon vieux 0-0, Guirassy place un coup de casque qui fait basculer la partie en faveur du relégué. Transformé, Amiens gère bien le reste de la soirée. Et chope trois unités intéressantes, en vue d'une éventuelle (re)montée. N'en déplaise à Khalid, expulsé sur la fin., comme le nombre de buts qu'il reste à claquer pour Guirassy s'il veut battre son record de l'année dernière en championnat.Lorsqu'une défense offre l'ouverture de la marque suite à une erreur, Paris ne refuse pas l'offrande : il prend l'avantage, Laura transformant son face-à-face. Il n'en fallait pas davantage pour que les hommes de la capitale s'imposent (même si Martin y va de son doublé, suite notamment à un mauvais renvoi de Pontdemme)... et donnent l'exemple à leurs voisins ? Ne pas prendre comme modèle Koffi, en tout cas, dont le tacle sur El Hriti est synonyme d'expulsion., comme le nombre de victoires parisiennes en août (avec les amicaux).Le président Karim Fradin n'est plus là, mais les Chamois sont toujours en Ligue 2. Et ils comptent bien le prouver, leurs occasions étant tout près de profiter à Ba. M'Changama répond... Hors cadre. Retour à l'autre bout du terrain, où le même Ba est lancé en profondeur par Kilama et trouve cette fois la faille. Juste après, Jacob pulvérise le poteau breton de loin. Pas de regret, puisque le 0-1 restera en l'état... même si l'En Avant est à deux doigts d'égaliser., comme le nombre de buts plantés par Ba la saison dernière en cinquième division avec l'Athlético Marseille.Jolies surprises des deux dernières saisons, les Clermontois souhaitent remettre ça et se battre en haut du tableau. Malheureusement, le poteau déjoue les plans de l'entraîneur Gastien. Par la suite, Caen se rebelle et Bammou s'explose sur Desmas. Ce sera à peu près tout, au bout d'une confrontation décevante niveau résultat., comme le nombre de coachs Pascal sur les bancs.