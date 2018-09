Valenciennes dézingue le Red Star, Nancy marque un but... et gagne !

Alors que le Red Star est allé goûter à l'enfer du Nord en se faisant étriller par le VAFC (4-1), Nancy a pris des couleurs dans le Sud, puisque l'ASNL obtient sa première victoire de la saison sur la pelouse du Gazélec Ajaccio (0-1). Lorient, dernier bourreau en date des Lorrains, s'est fait accrocher au Moustoir par Clermont (0-0), belle surprise de ce début de saison et qui pointe désormais à une unité des barrages.

256

Le vrai héros : Gaëtan Charbonnier

Le vrai zéro : Nicolas Douchez

Les chiffres : 8, 675, 73, 1, 2

L’image de la soirée:

[#LBCASB] Pendant que les joueurs s'échauffent... C'est Lulu et son petit Omarie qui sont sous la lumière des projecteurs ! Et ça, c'est "vachement bien" Elles sont venues promouvoir le Concours National Limousin qui se tiendra ce week-end à @Chateauroux36 ! pic.twitter.com/8ZNQGegASL — Berrichonne de Chatx (@LaBerrichonne) 21 septembre 2018

Oh le vilain geste !

Sujet, verbe, compliment

Si cette soirée était une pizza : la marinara

Les résultats de la 8e journée :

Le Brestois a inscrit son septième but de la saison lors de sa huitième titularisation. Joli ratio certes, mais le dernier en date avait une importance toute particulière puisqu'il a permis aux Brestois d’aller s’imposer au Stade des Alpes, alors que Grenoble , très entreprenant, avait ouvert le score, avant que Belkebla n’égalise sur le fil avant la pause. Charbonnier, encore décisif, permet aux siens d’enchaîner une quatrième victoire de rang et de monter provisoirement sur la troisième marche du podium.Le portier du Red Star a passé une soirée cauchemardesque en encaissant un triplé en l’espace d’un quart d’heure... le premier de la partie qui plus est. Sur l’ouverture du score, l’ancien Lensois tente un plongeon à l’aveugle et laisse Mauricio pousser tranquillement le ballon au fond des filets audoniens. Rebelote lorsque Raspentino enfonce le clou pour le 3-0, à nouveau seul face au but vide et pas inquiété puisque Douchez, auteur d’une sortie ratée, revenait... en trottinant. De quoi pousser Régis Brouard à le changer à la mi-temps. Bref, une soirée à oublier au plus vite.Non, ce ne sont pas les résultats du Keno, mais bien les stats qui entourent le but du Nancéien Christopher Maboulou : 8journée de championnat, 675 minutes, 73 tentatives et 2 poteaux plus tard, l’ ASNL a planté pour la première fois dans cette saison 2018-2019. Qui plus est avec une victoire chez les redoutables Gaziers. Quitte à sauver (provisoirement) la tête de Didier Tholot , autant le faire avec la manière.Longtemps, le titre de «» semblait réservé à l’AJ Auxerre . Désormais, pensez aussi à Châteauroux . En lever de rideau, les spectateurs du stade Gaston-Petit ont pu admirer une splendide limousine prénommée Lulu (tordant ainsi le cou au cliché selon lequel toutes les vaches s’appelleraient Marguerite) et son petit, Omarie. Les deux bovidés étaient en goguette pour promouvoir le Concours national limousin qui se tient ce week-end dans la cité castelroussinne. Le football-terroir est toujours présent et – cré vingt diou ! – qu’est-ce que ça fait du bien !Béziers était malmené à Châteauroux et Redah Atassi en a perdu son sang-froid. Illustration avec ce violent tacle par derrière sur Sékou Condé. Pas cool. Le Biterrois est ensuite allé s’excuser à sa manière en chargeant son adversaire de la poitrine. Encore moins cool. Rouge logique, le seul de la soirée, le choix était vite fait.À propos de la transformation de certaines loges du Stade Océane en chambres d’hôtel : «[d’un lit]. » La petite phrase est signée Samuel Ollivier et on a déjà connu l’animateur du MultiLigue 2 meilleur vendeur du championnat qu’il présente sur beIN Sport. Heureusement, Jean-Pascal Fontaine s’est chargé de le faire mentir avec son coup franc direct frappé à 30 mètres et qui est allé transpercer la lucarne de Mamadou Samassa Imaginez une bonne grosse dalle et seulement un lit de sauce tomate et quelques brins d’origan pour se sustenter. Tristesse absolue. Comme le match entre l’ AJA (16) et l’ AC Ajaccio (18). Début de saison archidécevant pour l’un – auteur de l’un des plus séduisants mercatos de tout le championnat – et l’autre – barragiste la saison dernière et rien à se mettre sous la dent pour leur duel à l’Abbé-Deschamps (0-0). Même pas une olive.