Valenciennes corrige Auxerre, Béziers humilie Nancy !

SOFOOT.com // Ligue 2 // 1re journée // Résumé

Ça y est, la Ligue 2 est de retour ! Pour sa première journée, l'antichambre de l'élite a vu Valenciennes cartonner Auxerre au Hainaut (3-1), pendant que Lens et Troyes ont fait le boulot respectivement à Orléans (0-2) et à l'AC Ajaccio (0-1). Les promus Béziers et Grenoble ont fait tomber Nancy et Sochaux.