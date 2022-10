Valenciennes à la fête, Amiens, Le Havre et Sochaux ralentissent

Les équipes de tête ont perdu des points ce samedi soir en Ligue 2. La défaite d'Amiens à Nîmes permet au Havre, tenu en échec à Rodez, de s'emparer provisoirement de la place de leader grâce à une meilleure différence de buts. Sochaux a également été freiné à Metz, tandis que Valenciennes a fait tomber Guingamp pour se rapprocher du podium. En bas de tableau, Laval a terrassé Caen pour sortir de la zone rouge.

Le choc de la soirée n'aura pas tenu toutes ses promesses. Dans un stade Saint-Symphorien à huis-clos après les incidents survenus face à Guingamp, les Grenats auront longtemps eu l'initiative face à des Lionceaux pourtant en pleine bourre. Mais les retours aux affaires de Mikautadze et Niane n'auront pas suffi à faire la différence, et Metz aurait même pu être surpris si Doumbia avait réussi à s'emmener le ballon, seul dans le dos de la défense. Le FCSM conserve sa place sur le podium, tandis que Metz reste à distance.Dans une grosse ambiance, les supporters bourguignons fêtant leurs dix ans, Dijon n'a pas su enflammer le match. Pas de quoi rassurer un Omar Daf très agacé ces derniers jours et qui n'a pu que constater la timidité de ses ouailles tout au long de la soirée face à Quevilly. QRM qui réclame même un penalty pour une main de Congré avec trop de véhémence, un membre du staff étant exclu sur le coup. Les deux équipes stagnent dans la deuxième partie de tableau.Annecy n'enchaîne pas. Large vainqueur à Guingamp la semaine passée, le promu n'a pas proposé grand chose face à une équipe de Pau qui ne s'est pas faite prier pour ramasser trois points qui lui tendaient les bras. En contre, Bassouamina termine parfaitement pour lancer les siens. A une dizaine de minutes du terme, c'est Koffi qui se charge de doubler la mise sur penalty.Leçon de sabordage de la part des Châmois. Moins de dix minutes de jeu et Kilama vient découper Perez, laissant déjà ses partenaires en infériorité numérique. Suffisant pour voir Grenoble prendre les commandes du match, et Phaëton trouver la faille à l'issue d'un joli numéro. Niort a beau tenter le coup notamment sur un coup-franc contré de Zemzemi, cela reste vain pour la lanterne rouge de Ligue 2. Si Grenoble aurait pu bénéficier d'un penalty, c'est finalement le même Phaëton qui vient éteindre le suspense en fin de soirée, bientôt imité par Pape Meïssa Ba.Pour l'avant-dernier match dans leur enceinte des Costières, les Crocos se sont fait plaisir devant des supporters de retour en tribunes face à des Picards surpris. Sur une galette de Burner, Tchokounté ouvre le score d'un joli coup de casque, avant que Thomasen ne double la mise à la conclusion d'une superbe action collective. Après la pause, Amiens tente de réagir, mais Cissé ne peut réduire le score.Grand bol d'air pour les Tangos. Face à une équipe caennaise toujours aussi irrégulière, Laval en a profité pour se sortir de la zone rouge grâce à une belle première période. Après plusieurs situations, Baldé ouvre le score sur corner, suivant parfaitement le ballon repoussé par Mandrea. Suivre c'est le thème, Durbant marquant à son tour après une frappe de Naïdji repoussée par la barre. La messe est dite pour les Normands, qui cèdent à nouveau sur un coup-franc astucieusement joué par Magiotti pour le jeune toulousain Sanna puis offrent littéralement le quatrième pion de la soirée à Adéoti.Une semaine après sa déroute face à Annecy, Guingamp a de nouveau affiché ses difficultés offensives sur la pelouse de Valenciennes. En face, les Nordistes ont enchaîné une troisième victoire consécutive. Avec une recette parfaitement appliquée sur cette frappe lointaine gagnante de Cuffaut sur coup-franc. L'En Avant tente de faire le jeu, notamment dans le second acte, mais sans parvenir à recoller au score, et voit donc le haut du tableau s'éloigner.Le pouvoir change de mains. Vainqueur de cinq de ses six derniers matchs, Le Havre a dû se contenter du nul à Rodez, malgré sa domination. Les Hacmen ont d'abord vu M'Pasi retarder l'échéance devant Kitala, avant que Rajot ne heurte les montants de Desmas de la tête. Une supériorité finalement concrétisée par le malheureux Danger, buteur contre son camp juste avant la pause. Au retour des vestiaires, les hommes de Luka Elsner continuent de pousser mais à défaut de faire le break, se font punir par Mendes.