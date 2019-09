Valence s'offre Chelsea, Salzbourg explose Genk

AC

À Stamford-Bridge, lesperdent rapidement Mason Mount sur blessure et n'arrivent pas à tromper la muraille nommée Jasper Cillessen. Et après avoir réussi à endormir les hommes de Frank Lampard, Valence plonge en plein cauchemar Wilian & co quand sur un coup franc de Parejo, Rodrigo Moreno crucifie Kepa d'une belle volée (75). Rien ne va pour Chelsea, qui aurait pourtant pu égaliser en fin de rencontre si le penalty de Barkley ne s'était pas écrasé sur la barre de Cillessen (85). Cruel jusqu'au bout.Tout le monde sait que Timo Werner n'est pas un grand adepte des ambiances chaudes, sauf visiblement l'Estádio da Luz. Sur une remise de Yussuf Poulsen d'abord (69), puis sur un service de Marcel Sabitzer dix minutes plus tard (78), Werner s'occupe du sale boulot et met à l'abris Leipzig. Si Benfica s'offre un sursis grâce à son entrant Seferović (83), le club lisboète doit finalement se résoudre à déposer les armes. Avec le match nul de Lyon plus tôt dans la soirée , Leipzig s'empare donc seul de la tête du groupe G.La Red Bull Arena attendait qu'un homme lui donne des ailes, et elle n'a pas mis longtemps à le trouver face à Genk ce mardi soir. Erling Braut Håland, son bomber norvégien de 19 ans, s'est en effet permis d'inscrire un triplé en première période (2,34,45) pour coucher une équipe belge totalement dépassée par les événements. Histoire de ne pas le laisser faire la fête tout seul, Hwang (36) ainsi que Szoboszlai (45+2) s'offrent à leur tour un petit plaisir coupable. Les réalisations anecdotiques de Lucumi (40) et de Samatta (52) pour Genk ne changent rien, notamment car Ulmer redonne quatre buts d'avance à Salzbourg peu après l'heure de jeu (66). On appelle ça un carton.