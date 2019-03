Valence s'impose à Séville

FC Séville (4-3-3) : Díaz - Wöber, Carriço, Mercado, Navas - Banega, Amadou (F.Vázquez, 46e), Gonalons, Promes (Gil, 67e) - Ben Yeddder, El Haddadi. Entraîneur : Joaquín Caparros.



FC Valence (4-4-2) : Neto - Gayà, G.Paulista, Garay, Wass - Kondogbia, Parejo, Soler (F.Torres, 79e), Guedes (Cheryshev, 46e) - Rodrigo, Gameiro (Santi Mina, 76e). Entraîneur : Marcelino García Toral.

Dans l'antre du Sánchez-Pizjuán, le FC Séville avait une option à prendre sur la quatrième place de Liga suite aux déconvenues successives de Getafe contre Leganés et du Deportivo Alavés contre l' Atlético de Madrid.Sauf qu'en face, le FC Valence était en embuscade pour prendre trois points et croire aussi à une qualification en C1 l'an prochain. Résultat : José Luis Gayà est fauché par Éver Banega dans la surface sévillane juste avant la pause, et le capitaine Dani Parejo met lesen position de force (0-1, 45).Malgré l'entrée de Franco Vázquez pour apporter une touche plus offensive au milieu de terrain andalou, c'est bien Valence qui se montre le plus dangereux avec une frappe de Kevin Gameiro sur la barre. Mais les Sévillans répliquent et Quincy Promes oblige Neto à une première parade, avant que le centre-tir de Jesús Navas soit repoussé par l'impérial portier brésilien.