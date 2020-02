Valence s'accroche à l'Atlético

Valence (4-4-2) : Doménech - Wass, Gabriel Paulista (Diakhaby, 90e+4), Mangala, Gayà - F. Torres, Parejo, Kondogbia, Soler (Cheryshev, 80e) - Guedes (Gameiro, 60e), Maxi Gómez. Entraîneur : Albert Celades.



Atlético (4-4-2) : Oblak - Arias (Morata, 66e), Savić, Felipe, Renan Lodi (Vrsaljko, 53e) - Koke (Carrasco, 76e), M. Llorente, Partey, Saúl Ñíguez - Vitolo, Correa. Entraîneur : Diego Simeone.

BlanquinegrosColchonerosLa réponse du berger à la bergère.Mené deux fois, Valence a égalisé deux fois pour décrocher le nul face à l'Atlético Madrid (2-2) en ouverture de la 24journée de Liga. Mis sous pression en début de partie, l'Atlético a pris les devants sur sa première véritable opportunité. En embuscade sur une intervention loupée de Gabriel Paulista consécutive à un tir de Correa, Marcos Llorente a débloqué son compteur d'un pointard à bout portant. Le défenseur brésilien s'est rattrapé en reprenant victorieusement de la tête un centre puissant de Maxi Gómez, pour inscrire son premier but depuis décembre 2015 et empêcher Jan Oblak d'entrer dans l'histoire . Joie de courte durée pour les, douchés par une frappe puissante de Thomas Partey à l'entrée de la surface dans la foulée.Pas franchement inspirés au retour des vestiaires, les hommes d'Albert Celades ont fini par recoller grâce à un but heureux de Kondogbia sur un coup franc de Parejo. Le technicien espagnol a alors sorti du banc Gameiro et Cheryshev, pour forcer la décision. Sans succès, malgré deux grosses occases croquées par le Français (73) et Maxi Gómez (82) ou une demi-volée monstrueuse de Gayà claquée par Oblak (90). Auxquelles lesont répondu par une tête de Morata écartée par Doménech, suivie d'un scud de Partey juste à côté (82). S'il empêche Valence de doubler l'Atlético au classement, ce nul permet au clubde rester à distance raisonnable des(deux points) et de conserver son invincibilité à domicile cette saison en Liga (cinq victoires, et désormais six nuls).Mestalla, cette forteresse imprenable.