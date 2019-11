Valence râle contre la répartition des primes de la Supercoupe d'Europe

QJ

Valence se sent floué.La Fédération espagnole a confirmé ce lundi la tenue d'une nouvelle version de la Coupe d'Espagne, qui prendra dorénavant la forme d'un mini-tournoi à quatre incluant le deuxième du championnat et le finaliste de la Coupe du Roi . La première édition aura lieu en janvier prochain en Arabie Saoudite et regroupera le Barça, le Real Madrid, l'Atlético et Valence. Et, selon, ces derniers auraient écrit à la Fédé pour se plaindre de la répartition des primes de la compétition : les Valenciens toucheraient moins de trois millions d'euros pour leur participation, contre plus de huit millions pour le Barça et le Real., s'est justifié Luis Rubiales, le président de la Ligue espagnole.C'est vrai que le poids historique d'un club, c'est quelque chose qui se mesure en toute objectivité M. Rubiales...