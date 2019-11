Valence met deux baffes à Grenade

FC Valence (4-4-2) : Cillessen - Gayà, Paulista, Garay, Wass - Vallejo (Lee Kang-in, 87e), Kondogbia (J.Costa, 34e), Parejo, F.Torres - Rodrigo (Gameiro, 51e), M.Gómez. Entraîneur : Albert Celades.



FC Grenade (4-2-3-1) : Rui Silva - Neva, G.Sánchez, D.Duarte, Quini - Gonalons (Montoro, 63e), Herrera - Vadillo, Azeez (Machís, 75e), Díaz - Soldado. Entraîneur : Diego Martínez.

Ce fût long, mais Valence a fini par faire craquer Grenade.Dans une première période très peu productive en matière d'occasions, le seul fait notable du match est la nouvelle blessure musculaire de Geoffrey Kondogbia sur une passe anodine. Couché au sol et tête baissée, l'international centrafricain doit laisser ses coéquipiers peu après la demi-heure de jeu. Sans son régulateur, lespeinent un peu plus à s'approcher du but gardé par Rui Silva. À la pause, le score nul et vierge est d'une logique implacable.Au retour des vestiaires, la deuxième période est un peu plus spectaculaire grâce à un pressing plus efficace des locaux. Malgré une nouvelle tuile avec la blessure de Rodrigo Moreno, Kévin Gameiro assure parfaitement l'intérim : son travail en pivot permet à Dani Parejo d'inscrire un but... refusé par la VAR pour une position de hors-jeu de Maxi Gómez, situé devant Silva. Après ce premier couac, Valence va tout de même parvenir à inscrire le but victorieux grâce à Daniel Wass, auteur d'une belle reprise sous la barre de Silva (74, 1-0). Solide, le Danois permet aux siens de garder le but d'avance grâce à un sauvetage sur sa ligne en fin de rencontre avant de voir Ferran Torres illuminer la rencontre d'une frappe pied gauche majestueuse (90+7, 2-0).Valence revient à trois points de la Real Sociedad, leader provisoire.