Valence, la belle s’est rendormie

Avant de recevoir le FC Barcelone à Mestalla, le FC Valence vit une saison 2021-2022 bipolaire. Englués dans le ventre mou de la Liga et déjà écartés dans la course à la Ligue des Champions, les Chés semblent concentrer leurs forces vives sur une victoire en coupe d’Espagne. De quoi rester perplexe et constater que les montagnes russes définissent plus que jamais la présidence opaque de Peter Lim.

Marcelino, Longoria, Alemany : l’effondrement des piliers

« Sans Europe, Valence ne peut pas conserver tous ses atouts »

À l’heure où les restrictions sanitaires commencent à progressivement s’évaporer et laissent place au fameux « monde d’avant » , les utilisateurs de Netflix en période de confinement pourront se rappeler de la série espagnole, connue en France sous l’appellation, et partiellement tournée en 2019 dans la communauté autonome de Valence. Hasard ou non, c’est justement lors de cette même année civile que le FC Valence s’est perdu en chemin. À l’issue de la saison 2018-2019 célébrant le centenaire du club, les Chauve-Souris ont remporté la coupe d’Espagne, terminés quatrièmes de la Liga pour se qualifier pour la C1 une deuxième fois consécutive et se sont même payés la tête de DC Comics en expliquant que «» . Mais depuis le départ de l’entraîneur Marcelino García Toral au mois de septembre de la même année, cette euphorie semble très loin.Perçue comme une force historique majeure en Liga, Valence est aujourd’hui à la peine au classement général. Avant d’entamer la vingt-cinquième journée et d’affronter le Barça ce dimanche à Mestalla, lesoccupent une douzième place anecdotique, six points devant la première équipe non-relégable (Grenade) et neuf unités derrière le Barça, détenteur du dernier billet qualificatif pour l’Europe via le tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. En guise de consolation, les hommes de José Bordalás peuvent tout de même s’accrocher à une demi-finale retour de coupe d’Espagne à Mestalla contre l’Athletic Club entraîné par...Marcelino. Une belle ironie du sort quand trois ans auparavant, Peter Lim demandait à l’Asturien de galvauder la coupe du Roi , pas assez lucrative à son goût.Le limogeage de Marcelino consécutif au non-respect des consignes venues d’en haut, cumulé aux départs successifs de Pablo Longoria la semaine suivante et Mateu Alemany au mois de novembre, a mis le club dans une situation sportive périlleuse. Pour laisser de la place à son ego, Peter Lim a décidé de reprendre le commandement des opérations quitte à se mettre le vestiaire à dos. Albert Celades et Javi Gracia ont tenté tour à tour de retrouver les hautes sphères de la Liga, sans succès. Après une saison 2020-2021 marquée par la pandémie, Bordalás est arrivé de Getafe auréolé d'une réputation sulfureuse. Depuis quatre saisons consécutives en Liga, l’entraîneur desdirigeait l’équipe avec le plus grand nombre de fautes commises dans tout le championnat: 673 en 2017-2018, 642 en 2018-2019, 706 en 2019-2020 et 631 en 2020-2021. Et cette année avec Valence ? Lessont en tête du classement avec 411 fautes pour quatre-vingt-deux avertissements et cinq expulsions, juste devant...Getafe (371).Au-delà de ce constat disciplinaire, Valence a indéniablement perdu de sa superbe, et notamment dans son effectif. Dani Parejo, Francis Coquelin, Geoffrey Kondogbia, Ferran Torres ou la pépite Kang-In Lee sont autant de talents partis vagabonder ailleurs. «, explique Roberto Ferriol, journaliste pour» Récemment, de nouvelles incohérences sportives sont venues perturber Bordalás dans sa saison. Le départ de Daniel Wass à l’Atlético de Madrid pendant le mercato d'hiver n’était pas dans les plans du technicien, et malgré le prêt d’Ilaix Moriba en provenance du RB Leipzig pour six mois, l’absence du Danois pourrait peser dans la balance. «, confiait Bordalás en conférence de presse.» Dans le cas contraire, il y aura des fautes à assumer.