Valence et Villarreal tenus en échec à l'extérieur

Espanyol Barcelone (4-4-1-1) : Di. López - Gil, Gómez, Cabrera, Pedrosa - Da. López, Darder, Embarba, Puado - Dimata - De Tomás. Entraîneur : Moreno.

Villarreal (4-4-2) : Rulli - Foyth, Albiol, Mandi, Pedraza - Capoue, Trigueros, Gómez, A. Moreno - Dia, G. Moreno. Entraîneur : Emery.



Grenade (4-3-3) : Aarón - Foulquier, Duarte, Germán, Neva - Abram, Gonalons, Monchu - Montoro, Suárez, Bacca. Entraîneur : Moreno.

Valence (4-4-2) : Mamardashvili - Correia, Paulista, Alderete, Gayà - Račić, Wass, Soler, Cheryshev - Guedes, Maxi. Entraîneur : Bordalás.

Saison toujours pas commencée, à Villarreal.En déplacement à Barcelone pour y affronter l’Espanyol, la bande d’Emery a concédé un nouveau nul sans but. Comme lors de la première journée de Liga, finalement. Il faut dire que si le sous-marin jaune a largement eu la possession de balle (environ 60 %), il s’est montré trop peu dangereux pour faire la différence avec seulement deux frappes cadrées. Dia s’est procuré quelques opportunités, mais ce sont surtout les Catalans qui ont cru faire la bonne affaire : après plusieurs situations pour De Tomás, Lei a réussi à tromper López… avant de voir sa réalisation refusée par la VAR, pour hors-jeu.Et faisant ainsi de ce 0-0 une réalité.Une vingtaine de tirs… et un seul but, marqué presque sur le gong.Sur le terrain de Grenade, Valence a failli se faire piéger lors de la deuxième journée de Liga. Non seulement les visiteurs ont mis un temps fou pour trouver le chemin des filets malgré une ribambelle d’occasions (quelle imprécision, face aux cages…), mais ils ont aussi encaissé une réalisation de Suárez lancé au profondeur au quart d’heure de jeu. Suffisant pour que les locaux l’emportent sur la plus petite des marges ? Non, car Soler a égalisé à la 88e minute sur un penalty qu’il a lui-même provoqué. Pas immérité, loin de là… même si les Andalous ont fait passer un dernier frisson, avec un pion de Montoro annulé pour hors-jeu.1-1, tout le monde à la maison.