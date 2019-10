Valence et Séville se neutralisent

Valence (4-3-3) : Cillessen - Wass, Garay, Gabriel, Gayà - Parejo, Coquelin, Carlos Soler - Kang In Lee, Maxi Gómez, Ferrán Torres. Entraîneur : Albert Celades.



Séville (4-3-3) : Vaclík - Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero - Fernando, Jordan, Banega - Ocampos, Chicharito, Óliver Torres. Entraîneur : Julen Lopetegui.

On n'arrête plus Lucas Ocampos.Parti de l'OM cet été à destination du FC Séville, l'Argentin réalise un début de saison canon. En cumulant ses pions en club et avec la sélection, il vient de claquer six fois depuis la dernière semaine de septembre.Le dernier en date a été inscrit ce mercredi soir à l'occasion de l'affiche de la Liga entre Valence et Séville. On joue le temps additionnel de la première période quand l'ancien Marseillais surgit à l'entrée de la surface pour reprendre un centre en retrait de Fernando et transpercer Cillessen.Mais les Andalous, qui restaient sur une série de trois victoires, vont se faire rejoindre en fin de match. Dani Parejo brosse un coup franc qui est coupé au premier poteau par un coup de casque de Rubén Sobrino. Score final : 1-1. À noter la blessure musculaire de Francis Coquelin chez lesAvec un match en plus, Séville est donc à deux points du leader barcelonais.