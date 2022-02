Valence et la Real Sociedad se neutralisent

FC Valence (5-3-2) : Mamardashvili - Correia, Foulquier, Cömert (Račić, 70e), Mosquera (Soler, 46e), Gayà - Musa (Duro, 80e), Guillamón, I.Moriba (Guedes, 70e) - Gil, M.Gómez (André, 80e). Entraîneur: José Bordalas.



Real Sociedad (4-3-3) : Remiro - Gorosabel (Zaldua, 90e), Zubeldia (Elustondo, 64e), Le Normand, D.Rico - Zubimendi, Rafinha (D.Silva, 73e), Merino - Portu (Januzaj, 73e), Oyarzabal, Sørloth (Isak, 64e). Entraîneur: Imanol Alguacil.

4296 jours plus tard.Après ses dernières foulées avec le maillot du FC Valence sur les épaules avant de partir à Manchester City, David Silva a fait son grand retour en Liga sur la pelouse de Mestalla. Voilà peut-être la seule chose à retenir de cette rencontre entre deux équipes visant la qualification en Coupe d'Europe qui s'est terminée par un terne 0-0.C'est peu dire que les occasions ont été peu nombreuses. Et notamment en première période où seule une tête de Robin Le Normand sur coup de pied arrêté a mis un frisson dans la défense des. En deuxième période, les débats se sont un peu plus enflammés. Alex Remiro a détourné la frappe de José Luis Gayà (47), puis Portu a buté sur Giorgi Mamardashvili et Mikel Oyarzabal a manqué le cadre dans la foulée (52). Très actif, Portu a continué sur sa bonne lancée, mais sa frappe enroulée est passée juste au-dessus du but (70). Les dernières tentatives sont pour les locaux, puisque la tête de Maxi Gómez a frôlé le cadre sur corner (74) et le tir de la recrue hivernale Bryan Gil a trouvé Remiro sur son chemin (83). La dernière grosse action du match ? Un choc facial entre Hugo Guillamón et Mikel Merino, où le premier nommé s'est cassé le nez et l'autre a entaillé son arcade sourcilière.Résultat des courses ? Un bon 0-0 des familles, qui empêche à la Real de passer devant le Barça et l'Atlético avant l'affrontement à venir entre les deux cadors du championnat.