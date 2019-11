Valence-Chelsea, un nul qui n'arrange personne

2

Valence (4-4-2) : Cillessen - Gayà, Paulista, Garay, Costa (Gameiro, 74e) - Soler (Lee, 78e), Wass, Parejo (cap.), Torres (Coquelin, 74e) - Gómez, Rodrigo. Entraîneur : Albert Celades.



Chelsea (4-3-3) : Kepa - Azpilicueta, Zouma, Christensen, James - Kovačić, Jorginho (Emerson, 72e), Kanté - Pulisic, Willian (Mount, 80e), Abraham (Batshuayi, 46e). Entraîneur : Frank Lampard.

EC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un match nul qui ne fait aucun heureux. Ce mercredi soir, en ouverture de soirée, Valence et Chelsea n'ont pas réussi à se départager à Mestalla, au terme d'un match plein de rebondissements (2-2). Les deux équipes pouvaient assurer dès ce soir la qualification en huitièmes en cas de victoire. Pas de jaloux : ce match nul repousse la qualif' de deux semaines. Et fait sourire l'Ajax, forcément.Si Chelsea domine le premier quart d'heure au Mestalla, c'est bien Maxi Gómez qui lance les hostilités. D'un raté monstrueux au moment de mettre son plat du pied en opposition, l'Uruguayen réveille tout le monde. Sauf lui-même : dix minutes encore, situation similaire, il parvient cette fois à toucher le ballon, mais tombe sur un Kepa à la parade. Alors Soler prend les choses en main et fout au fond un bon ballon de l'incontournable Rodrigo. Valence est qualifié ! Le temps d'une minute : ballon qui traîne aux abords de la surface,, Kovačić allume Cillessen et éteint le Mestalla dans un même mouvement.Sans Abraham, mais avec Batshuayi au retour des vestiaires, lescontinuent d'appuyer pour aller chercher la qualif' avant la réception de Lille, dans deux semaines. Et avec ses Français (sans Giroud, donc), Chelsea y croit quand Pulisic profite d'un centre de Kanté et d'une remise de Zouma pour ouvrir son compteur bleu en Ligue des champions. L'occasion d'unde trois minutes sur la pelouse, le temps pour la VAR d'aller pinailler sur un éventuel hors-jeu. Bref, Chelsea est devant. Mais va se prendre une nouvelle vague espagnole.Kepa sauve d'abord les meubles en repoussant superbement un penalty tiré par Parejo (65), mais il ne peut rien, quelques minutes plus tard, sur le lob de Wass qui finit au fond après avoir tapé le poteau.Dans les arrêts de jeu, Rodrigo a la balle pour envoyer Valence en huitièmes, mais se loupe. C'est bien dommage : les Valenciens vont désormais devoir aller faire un résultat à Amsterdam pour composter leur ticket.Chelsea, lui, devra faire le job à domicile contre un LOSC déjà éliminé. Plus simple, assurément.