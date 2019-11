Valence enfonce Villarreal

Valence (4-4-2) : Cillessen - D. Wass, G. Paulista, Mangala, Gayá - F. Torres, Parejo, Coquelin (Esquerdo, 83e), Soler - Rodrigo (Sobrino, 86e), Ma. Gómez (Gameiro, 69e). Entraîneur : Albert Celades.



Villarreal (4-1-4-1) : Asenjo - Gaspar, R. Albiol, P. Torres, Xavi Quintillà - M. Morlanes (Ontiveros, 73e) - G. Moreno, Zambo Anguissa, Trigueros, Mo. Gómez (C. Bacca, 79e) - Toko-Ekambi (Chukwueze, 63e). Entraîneur : Javier Calleja.

En voilà, un derby disputé.Tous les deux installés dans le ventre mou de la Liga, Valence et Villarreal se croisaient ce samedi soir à Mestalla pour renouer avec le succès. Face à des visiteurs qui ne gagnent plus et s'embourbent dans une spirale négative (quatrième revers, en cinq parties), les coéquipiers de Francis Coquelin sont sortis vainqueurs trois jours après leur nul contre Chelsea en C1 et peuvent espérer voir plus haut.Le Sous-marin jaune a pourtant eu l'occasion de frapper fort : suite à un découpage en règle d'Eliaquim Mangala sur Gerard Moreno dans la surface, l'ancien de l'Espanyol a voulu se faire justice lui-même mais a flanché et Jasper Cillessen s'est délecté de sa frappe de poussin (15). En deuxième période, sur une ouverture de son acolyte Maxi Gómez, Rodrigo Moreno s'est arraché pour ouvrir la marque (49). C'est alors qu'André-Frank Zambo Anguissa s'est fâché tout rouge et a trompé Jasper Cillessen, pour signer son premier pion de l'autre coté des Pyrénées (54). Mais sur un bon mouvement notamment orchestré par l'entrant Kevin Gameiro, Ferrán Torres a doublé la mise en faveur des(70).Zambo ne peut pas tout faire, non plus.