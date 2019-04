Valence domine Levante

FC Valence (4-4-2) : Neto - Gayà, G.Paulista, Garay, Piccini (Coquelin, 32e) - Cheryshev, Wass, Parejo (Gameiro, 71e), Soler - Guedes (Lee, 78e), Mina.Entraîneur : Marcelino García Toral.

UD Levante (3-5-2) : A.Fernández - Coke, Vezo, Cabaco - Campaña, Rochina (Bardhi, 77e), Rober, Luna (U.Simón, 68e), Jason - Morales, Martí (Mayoral, 68e).Entraîneur : Paco López.

Valence termine la saison en boulet de canon, et son ascension vers les premières places de la Liga se poursuit.À Mestalla, lesaccueillent leurs voisins de Levante avec la ferme intention de ne pas laisser filer le FC Séville , nouveau quatrième du championnat. Pour ce faire, Marcelino procède à des changements et titularise Santi Mina en avant-centre, assisté par Gonçalo Guedes en attaquant de rupture. Une riche idée, puisque le dernier nommé adresse un caviar pour son partenaire offensif qui propulse le ballon de la tête au fond des filets d'entrée de jeu (2, 1-0). Plus conquérant, le FC Valence appuie encore sur l'accélérateur mais Denis Cheryshev voit sa tête repoussée sur la ligne.En deuxième période, lesconcèdent l'égalisation suite à un corner rentrant de Rochina dévié par Carlos Soler dans son propre but (56, 1-1). Une joie de courte durée pour les, puisque Guedes combine avec Soler et redonne l'avantage à son équipe d'une frappe croisée imparable (57, 2-1). Cette fois-ci, Valence ne rate pas l'occasion de faire le break : Santi Mina s'offre un doublé en redressant dans le but vide une frappe de Soler détournée sur le poteau (63, 3-1).Valence reste sixième de Liga, mais recolle à trois points de la zone C1.