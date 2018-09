Valence cale encore contre Vigo

FC Valence (4-4-2) : Neto - Gayà, Murillo, Garay, Piccini - Coquelin (Kondogbia, 70e), Wass, Guedes (Cheryshev, 76e), Soler - Rodrigo, Batshuayi (Gameiro, 83e). Entraîneur : Marcelino.



Celta de Vigo (4-4-2) : Álvarez - Junca, Araujo, Cabral, Roncaglia - Lobotka, Mallo (Eckert, 70e), Beltrán, Yokuslu (Sisto, 46e) - Aspas (Alonso, 86e), Maxi Gómez. Entraîneur : Antonio Mohamed.

Pris à son propre piège.Alors qu'il semblait proche d'un premier succès en Liga, le FC Valence doit encore partager les points avec son adversaire du soir. Cette fois-ci, c'est le Celta de Vigo qui fait les frais de cette opération. Au Mestalla, lespartaient pourtant avec d'excellentes intentions avec à la baguette un très bon Gonçalo Guedes . D'abord frappeur, le Portugais se mue en passeur décisif pour Michy Batshuayi qui ouvre son compteur but en Liga (1-0, 25). Dominateurs, lesobtiennent un avantage mérité à la pause.Après quinze minutes de repos, le Celta tente de revenir au score, mais s'agace devant l'organisation tactique impeccable des locaux. On se dirige tranquillement vers une victoire pour Valence, mais Iago Aspas profite d'un centre pour égaliser d'une tête plongeante (1-1, 81). Malgré une dernière tentative de Rodrigo et l'entrée en jeu de Kevin Gameiro pour les dernières minutes, lesvacillent et perdent deux nouveaux points dans la course à l'Europe.Aucune victoire en six rencontres de Liga pour le FC Valence : ça, personne ne l'avait vu venir.