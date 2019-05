Valence accroche la C1, Getafe, Séville et l'Espanyol iront en Europa

En Espagne, la course à l'Europe a rendu son verdict. Vainqueur à Valladolid, Valence conserve la quatrième place et arrache miraculeusement son ticket pour la plus belle des compétitions européennes, reléguant donc Getafe et Séville en C3. Pendant ce temps-là, l'Espanyol est passé dans un trou de souris et disputera également l'Europa League.