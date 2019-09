Valbuena, Le Pirée derrière lui

Mathieu Valbuena retrouve la Ligue des champions sous les couleurs de l’Olympiakos, ce mercredi face à Tottenham. Arrivé cet été en Grèce, l’ancien international français a déjà conquis le club le plus titré du pays.

Par Alexandros Kottis, à Athènes

Petit vélo en a encore sous la semelle. Des buts, des passes décisives, des roulades et un rôle prépondérant dans la qualification de l’Olympiakos en phase de poules de la Ligue des champions : à bientôt 35 ans (il les fêtera dans dix jours), Mathieu Valbuena n’a rien perdu de sa hargne et de son talent. Il s’offre une cure de jouvence sur les bords de la Méditerranée et retrouve la compétition qui l’a révélé aux yeux du monde, un soir d’octobre 2007 sur la pelouse d’Anfield. C’est face à un autre club anglais que le milieu offensif tentera ce mercredi soir de poursuivre son excellent début de saison et de lancer le Thryllos vers les étoiles.Quand Valbuena débarque en Grèce au début de l’été, en provenance de Fenerbahçe, le scepticisme est pourtant de mise sur les docks du Pirée. Le joueur sort d’une expérience turque mitigée. Deux saisons marquées par les blessures malgré des statistiques cohérentes (71 matchs,12 buts et 24 passes décisives) et un âge avancé qui suscitent quelques doutes chez les supporters. «, confie Alkis, fan du Thryllos depuis 25 ans.» Dimitar Berbatov au PAOK, Eidur Guðjohnsen à l’AEK, et dernièrement le retour raté de Yaya Touré à l’Olympiakos ont créé des précédents peu reluisants. Valbuena a, lui, rapidement dissipé les doutes. «, poursuit Alkis, tombé sous le charme du milieu offensif français.» Et se montre décisif. En neuf matchs disputés sous ses nouvelles couleurs, l’ancien international a déjà marqué trois fois et délivré six passes décisives.En tours préliminaires de Ligue des champions, le numéro 28 a été décisif face à chacun des adversaires rencontrés : une passe décisive face au Viktoria Plzeň (0-0, 4-0), une passe décisive et un but face au Başakşehir Istanbul (1-0, 2-0) et trois nouvelles passes décisives face à Krasnodar (4-0, 2-1). «, abonde Dimitris Samolis, journaliste sportif pour le média grec Sport24.Arrivé pour occuper le flanc gauche de l’attaque, Mathieu Valbuena s’est installé en numéro 10 à la suite de la grave blessure du maître à jouer et capitaine de l’Olympiakos, Kostas Fortounis, à l’intersaison. «, juge Dimitris Samolis.» Après deux saisons vierges, le club du Pirée comptera sur lui pour reconquérir le titre de champion de Grèce qui lui échappe depuis 2017. «, détaille François Modesto, chef du recrutement de l’Olympiakos.Passé par l’Olympique de Marseille et l’Olympique lyonnais, Valbuena ne pouvait que s’acclimater à l’Olympiakos. «, poursuit François Modesto.» Au sein d’un club particulièrement francophone, François Modesto, Christian Karembeu et José Anigo ont œuvré à l’arrivée du milieu offensif français et à son intégration express. Bien entouré et adopté par les bouillants supporters de la Gate 7, Mathieu Valbuena se sent en pleine confiance. De quoi rouler sur la Grèce, et sur l’Europe.