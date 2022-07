Valbuena à l’OM : Libourne to be alive

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 30e épisode, flash-back jusqu'en 2006 et l'éclosion de Mathieu Valbuena, entre Libourne et Marseille. Illustre inconnu, raillé pour son physique et rarement pris au sérieux, l’ailier de poche débarque dans un bourbier, pris dans la cruauté du monde professionnel. Retour sur l’itinéraire déprogrammé d’un revanchard du ballon.

Le milieu des années 2000 est synonyme de renaissance à Marseille. Au sortir d’un début de millénaire catastrophique, mêlant magouilles et dépérissement sportif, l’OM s’est effectivement refait une santé. D’abord en atteignant une finale de Coupe de l’UEFA au printemps 2004, puis en se construisant une équipe de grosses têtes. Les exploits de Taye Taiwo, Samir Nasri, Franck Ribéry ou Mamadou Niang marquent une génération de supporters. Bientôt, une nouvelle tête rejoindra ce casting prestigieux. Mais avant d'être une légende, il faut parfois souffrir. Voilà pourquoi le 1juillet 2006, l'OM annonce la signature d’un relatif inconnu, accueilli avec de la condescendance et de l'indifférence : Mathieu Valbuena.En voyant débarquer leur recrue à la Commanderie, les supporters marseillais ne se gênent pour afficher leur mécontentement.s’esclafferont les plus déçus, décontenancés par le gabarit de leur nouveau joueur. En quête d’un retour en Ligue des champions depuis 2003, l’OM et son directeur sportif auraient pu être tentés par le recrutement d'un nom ronflant. Ils préfèrent déboussoler tout le monde en misant 800 000 euros sur le meilleur joueur de National, édition 2005-2006. Promu en Ligue 2 avec Libourne-Saint-Seurin, Valbuena signe à l'OM son premier contrat professionnel, à 21 ans., se remémore Simon Adoue, son ancien coéquipier à Libourne.(parti à Troyes quelques jours après l'arrivée de Valbuena, Furlan sera remplacé par le regretté André Menaut, NDLR).Bien avant les paillettes de l'OM, le passage à Libourne (2004-2006), en National donc, représente déjà en quelque sorte une victoire pour Valbuena. Il faut dire qu'il revient déjà de loin. À l'été 2003, le meneur de jeu est au fond du trou. Après dix ans de centre de formation chez les Girondins de Bordeaux, le jeune homme de 19 ans n'est pas conservé. On dit qu'il a été trahi par un style de jeu jugé incompatible avec le niveau professionnel, mais surtout (et implicitement) en raison de ce satané physique lacunaire (1,67m, 58 kg). Après cet échec bordelais, Valbuena part se ressourcer à Langon Castets, en CFA 2. Au-dessus de la mêlée, l’ailier réalise ainsi un bond de deux étages en signant à Libourne., enchaîne Adoue.Flairant le bon coup, Anigo, dans l’anonymat quasi total, s’en va chercher son « petit » en Gironde pour un transfert en catimini.Cheveux piqués par du gel fixation forte et vivacité exceptionnelle, Mathieu Valbuena ne passe malgré tout jamais inaperçu sur un terrain. Surnommé « Petit Vélo » par Modeste M’Bami dès son arrivée (expression africaine, souvent utilisée pour désigner un petit gabarit), l’enfant de Bruges bataille ferme face aux railleries de ses camarades de jeu. En tête, Samir Nasri., détaillait Anigo dansDes blagues sur une cible facile, totalement perdue dans ce royaume où égos et démonstrations de force font loi.Esseulé et victime d'un manque de légitimité, Valbuena peine à trouver ses marques, lui, le simple joueur de National., narrait l’intéressé chez RMC. Transféré à Marseille au cours de la même fenêtre estivale, Ronald Zubar se mue alors en grand frère, protecteur à ses heures perdues., confirme l'ancien défenseur auPour Simon Adoue, la force de caractère de son compère lui a permis de tenir le coup :Méprisé dans la vie de tous les jours, Valbuena concentre ses forces sur sa seule bouée de sauvetage : le terrain. Le début du commencement.La mise au ban, par ce vestiaire peu enclin à sa signature, dure malgré tout un moment, tel qu’il le confesse :Impressionné, Valbuena n’en devient finalement pas moins impressionnant, le 19 mai 2007 à Geoffroy-Guichard, en offrant une place en Ligue des champions aux Olympiens, d'une volée surpuissante. Comme un pied de nez au destin.Passé le temps des brimades et de la révélation, le Girondin clôt les festivités en balançant son ultime carte de visite un soir d’octobre de cette joyeuse année 2007, en C1, sous le faste d’Anfield. Le missile envoyé dans la lucarne de Pepe Reina, pour un succès historique, lance définitivement l’aventure marseillaise du nouveau chouchou du Vélodrome., conclut Adoue.Car huit ans et 331 matchs plus tard, « Petit Vélo » est devenu une belle et solide cylindrée, entré dans le cœur des virages Nord et Sud. Bien avant de rejoindre Lyon. Mais ça, c’est encore une autre histoire.