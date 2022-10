Vainqueurs à Laval, les Girondins reprennent la tête de la Ligue 2

Sauvage - Sylla, Goncalves, Baudry (Tavares, 76e), Diaw, Seidou (Mouali, 70e) - Ferhaoui (Sanna, 63e), Roye, Maggiotti - N'Chobi (Durbant, 70e), Naidji. Entraîneur : Olivier Frapolli.



Poussin - Bokele (Michelin, 46e), Gregersen, Barbet, Nsimba - Ignatenko, Sissokho (Delaurier-Chaubet, 89e), Fransérgio - Davitashvili (Mwanga, 82e), Maja (Depussay, 82e), Badji (Elis, 63e). Entraîneur : David Guion.

Qu’il est confortable, ce fauteuil de leader.Grâce à un succès sur la pelouse du promu lavallois, les Girondins ont repris la tête du classement de Ligue 2. Dès les premiers instants du match, Bordeaux prend les rênes par l’intermédiaire de Maja, qui vient couper un corner tiré par Ignatenko pour ouvrir le score. Si la bande à Olivier Frapolli n’abdique pas, les tentatives de N’Chobi (27) et Seidou (35) restent vaines grâce à Poussin et Barbet. Finalement, c’est Fransérgio qui vient donner le dernier frisson d’une première période animée avec une grosse frappe qui oblige Alexis Sauvage à s’envoler pour claquer main opposée (30).Au retour des vestiaires, les Lavallois continuent de mettre la pression et poussent finalement l’arrière-garde girondine à la faute. À la suite de plusieurs erreurs de relance, Maggiotti hérite finalement du cuir dans la surface et ajuste Poussin pour remettre les pendules à l’heure. Mais voilà, Bordeaux a plus d’un tour dans son sac, et Elis, quelques secondes après avoir fait son entrée en jeu, vient conclure un joli numéro de Davitashvilipour redonner l’avantage aux siens, et ouvrir son compteur en Ligue 2. Lui aussi entré en jeu durant la seconde période, Geoffray Durbant connu une fin de match maudite. L’attaquant mayennais s’est d’abord vu refuser un but après avoir été faussement signalé en position de hors-jeu (83) avant d’être retenu dans la surface par Clément Michelin (90+3), sans que M. Perreau Niel ne désigne le point de penalty. Trois coups de sifflet plus tard en guise de ouf de soulagement, les Girondins reprennent le contrôle de la Ligue 2.Une chance de champion.