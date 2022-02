Vainqueur de Niort, Grenoble n'est plus relégable

Grenoble (4-3-3) : Salles - Néry, Straalman, Nestor, A. Abdallah - So. Cissé (M. Pérez, 87e), Bambock, Jeno (De Iriondo, 86e) - Ravet (Michel, 79e), Anani (Correa, 64e), M. Diallo. Entraîneur : Vincent Hognon.



Niort (4-2-3-1) : Braat - Moutachy, Passi, I. Conté, Yongwa - Louiserre, Benchamma (Renel, 85e) - Boutobba (Tormin, 77e), Zemzemi (J. Mendes, 58e), Vallier (Merdji, 58e) - I. Sissoko. Entraîneur : Sébastien Desabre.

Pas forcément l'apéro rêvé avant PSG-Real.Opposé à Niort en match en retard de la 22journée de Ligue 2, Grenoble a décroché trois points vitaux dans la course au maintien (1-0), pour le plus grand plaisir des ultras du Red Kaos, venus briser une ambiance proche du huis clos.Dire que le premier acte est timide au stade des Alpes peut sembler un doux euphémisme. En tout et pour tout, on dénombre une occasion franche de part et d'autre, grâce aux phases arrêtées. D'abord, le portier niortais Quentin Braat s'emploie pour enlever un coup franc malicieux de Mamadou Diallo, bien parti pour aller se loger sous son arête (4). Puis, à la demi-heure de jeu, le buteur des Chamois Ibrahim Sissoko voit à son tour son coup franc s'écraser sur le montant d'Esteban Salles.Après la pause, Loïc Nestor a la bonne idée de s'élever et de croiser sa tête sur un corner de Yoric Ravet : banco au tableau d'affichage pour Grenoble. Sous les yeux de leur irréductible fidèle Stéphane Bureta, les Niortais poussent pour revenir à hauteur... mais leurs tentatives demeurent globalement anémiques et teintées de résignation. Joseph Mendes, entré en cours du jeu, pense toutefois briser la glace, mais Loris Néry sauve la tentative croisée de l'international bissau-guinéen sur sa ligne, alors qu'Esteban Salles était battu (74). Pas plus de réussite pour le dribbleur Darlin Yongwa, qui se heurte à la solidarité des défenseurs du GF38 (85).Avec ce succès précieux, Grenoble passe barragiste au détriment de Dunkerque, alors que Niort demeure septième et grille un joker en vue des play-offs d'accession.