Vainqueur de la Sierra Leone, la Guinée équatoriale est qualifiée

Sierra Leone (4-2-3-1) : N.Kamara - Kakáy, Bangura, Caulker, Wright - Dumbuya, J.Kamara - Quee, K.Kamara, Bundu - MN-Kamara. Sélectionneur : John Keister.



Guinée équatoriale (4-4-2) : Owono - Akapo, Obiang, Coco, Ndong - Salvador, Ganet, Machin, Miranda Boacho - Bikoro, Hanza. Sélectionneur : Dani Guindos.

La Sierra Leone pensait avoir fait le plus dur dans ce groupe E en regardant dans les yeux l'Algérie (0-0) et la Côte d'Ivoire (2-2), mais son ultime défaite face à la Guinée équatoriale, ce jeudi à Limbé (0-1), l'élimine cruellement de la CAN. De leurs côtés, les Équato-Guinéens verront les huitièmes de finale, où ils affronteront le vainqueur de l'indécis groupe F, qui sera la Gambie, le Mali ou la Tunisie.Le ton a vite été donné dans une première mi-temps dominée de la tête et des épaules par les Équato-Guinéens. La sensation de la compétition, Mohamed Nbalie Kamara , a été mis à rude épreuve, à tel point qu'il a dû réaliser dix arrêts en première période. Ne pouvant pas garder sa cage indéfiniment inviolée, « Fabiański » n'a rien pu faire et a même été un peu coupable sur le but de Pablo Ganet. Décalé en retrait sur coup franc par Salvador, Ganet, à l'entrée de la surface, enroule en une touche une frappe puissante et trompe Mohamed Kamara. Côté Sierra Leone, rien à se mettre sous la dent si ce n'est un centre fuyant devant la cage adverse malheureusement repris par personne (11). En seconde période, du mieux côté des, avec une grosse opportunité pour Steven Caulker qui voit sa tête décroisée passer juste à côté du poteau d'Owono à la (62). Le tournant du match intervient à la 83, quand la Sierra Leone obtient un penalty manqué par Kei Kamara, qui bute sur Owono. Cerise sur le gâteau, Quee est expulsé la 90La Sierra Leone peut se consoler en se disant qu'elle quitte la compétition avec deux fois plus de points que l'Algérie.