Vainqueur d'Angers, Strasbourg se rapproche du podium

Angers (3-5-2) : Petković - Mendy, Traoré, Thomas (Ebosse, 74e) - Cabot, Ounahi (Capelle, 66e), Bentaleb, Fulgini, Doumbia - Bahoken (Cho, 66e), Boufal. Entraîneur : Gérald Baticle.



Strasbourg (3-5-2) : Sels - Perrin, Nyamsi, Djiku - Guilbert (Fila, 87e), Thomasson, Prcić, Sissoko (Bellegarde, 69e), Liénard (Caci, 69e) - Ajorque, Gameiro (Diallo, 80e). Entraîneur : Julien Stéphan.

Plus les semaines passent, et plus Strasbourg devient un candidat crédible au podium.En maîtrise sur la pelouse du stade Raymond Kopa ce dimanche après-midi, Strasbourg a gratté face à Angers (0-1) un cinquième succès sur les six dernières journées de Ligue 1. Un seul but, certes, mais un bijou offert par Kevin Gameiro, auteur d'une volée surpuissante sous la barre de Danijel Petkovićaprès un ballon mal dégagé par la défense angevine sur corner. Le SCO se procure bien quelques opportunités pour recoller au score durant la rencontre (neuf tirs, contre huit pour le Racing), mais Mats Sels se montre vigilant sur une tête de Stéphane Bahoken (32) ainsi qu'une frappe de Sofiane Boufal à une vingtaine de mètres de ses cages (57).Angelo Fulgini réussit quant à lui à figer le gardien strasbourgeois, mais son enroulé du droit ne fait que lécher l'équerre (60). À défaut d'être flamboyants, les Alsaciens conservent cet écart minime jusqu'au coup de sifflet final et réalisent le très bon coup de cette 24journée en revenant à une unité de Nice (troisième, 42 points contre 41) tout en mettant une petite distance sur ses premiers poursuivants (Rennes, Monaco et Lyon qui comptent quatre points de retard).Il va désormais falloir changer de discours à Strasbourg : on ne parle plus de maintien, mais bien d'Europe.