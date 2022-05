Vahid Halilhodžić s'est réconcilié avec Noussair Mazraoui

حصري | خاليلوزيتش يلتقي مزراوي في أمستردام وينهي أزمة قنينة الماء معه واللاعب في طريقه للعودة لصفوف المنتخب المغربي ، وبحسب مصادرنا ، سيلتقي أيضًا بحكيم زياش وأمين حاريت pic.twitter.com/P1cNv8PWmH — Le360 Sport (@Le360sport) May 13, 2022

Coach Vahid met de l'eau dans son vin.À quelques mois du Mondial au Qatar, Vahid Halilhodžić est encore en froid avec plusieurs de ses cadres dont Hakim Ziyech et Amine Harit, le premier cité ayant même annoncé qu'il ne remettrait plus les pieds en sélection . Autre dossier à gérer : celui de Noussair Mazraoui. Près d'un an après une bisbille entre le latéral droit et son sélectionneur (le technicien voulait que le joueur boive de l'eau, ce à quoi Mazraoui avait rétorqué qu'il n'avait pas soif, ce qui avait mis en colère Halilhodžić), il semblerait que les choses se soient apaisées.Selon les informations du 360 Sport, Halilhodžić et Mazraoui se sont revus à Amsterdam afin de s'expliquer et d'envisager un futur retour en sélection. À en croire la photo, la situation semble désormais résolue et le futur joueur du Bayern pourrait bien faire partie de la liste des Lions de l'Atlas pour la Coupe du monde. Dans la même veine, le média marocain annonce aussi que le sélectionneur a prévu de rencontrer prochainement Ziyech et Harit.