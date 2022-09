Uruguay : Quatre mois après son retour, Luis Suárez va déjà quitter le Nacional

"TERMINA EL CAMPEONATO Y SUÁREZ SE VA"El presidente de Nacional, José Fuentes, no quiso generar falsas expectativas y confirmó que el delantero no seguirá en Uruguay cuando finalice el torneo. Lleva 11 partidos y 4 goles en su regreso pic.twitter.com/l5POy5ZAPK — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 19, 2022

Quatre mois et puis s’en va.De retour au Nacional en juillet dernier, Luis Suárez devrait déjà plier bagage. Une information dévoilée par José Fuentes à TNT Sports Argentine. Le président du club de Montevideo explique que ce départ du meilleur buteur de l’histoire du football uruguayen était prévu dès sa signature :En effet, le contrat ratifié par l’ancien coéquipier de Daniel Agger et le deuxième club le plus titré du pays se basait sur une seule et unique saison.L’objectif de Suárez était clair dès le début: revenir sous les couleurs de son club formateur pour retrouver ses sensations et ainsi pouvoir participer à la Coupe du monde. Auteur de quatre buts en onze matchs, il ne reste que six journées au meilleur ami de Giorgio Chiellini pour ramener un 49titre de champion d’Uruguay au Nacional.Lessont actuellement en tête du championnat avec le Club Atlético River Plate.