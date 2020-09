Upamecano, king of the North

Suède France Groupe 3 Ligue des nations A Diffusion sur

Les 2,2 millions de son transfert ont sauvé Valenciennes

« Il m'a immédiatement fait penser à Marcel Desailly »

« Il y avait un tel décalage sur le plan mental entre l’ado qui regarde Tiji et le leader de jeu que nous avions sur le terrain ! »

Dessins animés, leadership et orthophoniste

« Je l'ai aussi fait jouer en pointe pour qu’il affine sa technique. Et il plantait des buts ! »

Derrière, au milieu, devant, passe-partout

« C’est un garçon qui a aussi de la reconnaissance et n’oublie pas d’où il vient. Une heure après la qualification pour la demi-finale de C1, il a répondu à nos textos. »

Le souffle du lion

Par Florent Caffery

Tous propos recueillis par FC, sauf mention





Printemps 2015. Dans les couloirs du Mont Houy, le centre de formation de Valenciennes, Olivier Bijotat et Franck Triqueneaux savent pertinemment que leur poulain depuis deux ans leur glisse définitivement entre les doigts. Les deux formateurs des U16-U17 ne verront plus sur les pelouses du Nord Dayot Upamecano., en convient six ans plus tard Olivier Bijotat, là où son tandem insiste :Le VAFC est au bord du gouffre. S’il ne cède pas sa pépite enrôlée deux années plus tôt à Évreux, devenu depuis champion d’Europe des U17 avec les Bleus, le club nordiste ne passera pas l’été.Et avec Dayot, on peut dire que ça vient toquer à la porte toutes les trente secondes., rembobine Franck Triqueneaux."Je ne comprends pas pourquoi, il y a tous les recruteurs de la planète qui sont là.""Ne vous inquiétez pas, je sais pourquoi ils sont là." » Manchester United, Bayern Munich, Arsenal, AC Milan,vient scruter le défenseur central dont le rêve coché tout en haut de la liste est simple : rejoindre Manchester United. Quelques semaines plus tard,, assure Eder Verissimo, compère de promo dans le Nord.En réalité, Dayot Upamecano a grimpé dans un avion, cap sur Manchester et la visite des installations d’Old Trafford. Le deal, jure Franck Triqueneaux, mais patatras, la valise de billets est plus épaisse ailleurs. L’avocat et les parents du joueur retoquent le club d’Alex Ferguson et George Best, faute de garanties sportives et scolaires. À peine entrouverte, la porte desse referme au bénéfice de Red Bull. L’Autriche et Salzbourg raflent le défenseur central à la barbe de tous. Un contrat de trois ans est paraphé. Franck Triqueneaux décrit une scène rocambolesque :Gérard Houllier, ex-sélectionneur des Bleus et alors directeur football de Red Bull, parle surtout deLe porte-monnaie aussi. Dans le deal, VA empoche 2,2 millions d’euros et peut débrancher le respirateur artificiel. Clap, ou plutôt claque de fin pour Franck Triqueneaux :, clôt Olivier Bijotat, convaincu tout de même qu’a posteriori, la firme Red Bull n’était pas un si mauvais choix.Mais comment expliquer qu’un gamin de 16 ans et demi à l’époque déchaîne autant les passions après seulement deux années passées dans un centre de formation ? Pour bien comprendre, mieux vaut rembobiner la cassette et l’arrêter en 2013., resitue Olivier Bijotat.S’ensuivent plusieurs allers-retours dans l’Eure et une convocation du milieu de terrain portugais pour une journée de détection. Là, Romaric Bultel, responsable technique d’Évreux,Séance technique le matin, opposition sur grand terrain l’après-midi, Dayot Upamecano détonne et, jure Olivier Bijotat.Puissance, vitesse, roc sur le un-contre-un, le défenseur central est décrit comme. Ce qui fera aussi craquer Gérard Houllier deux années plus tard :VA lui fait signer une convention de formation, mais bascule très vite sur un contrat d’aspirant. Après quelques matchs d’avant-saison avec les U17 régionaux, Franck Triqueneaux comprend qu’il aMais à vrai dire, ce n’est pas le « monstre d’efficacité » qui interpelle dans un premier temps l’un de ses formateurs."Je veux jouer tous les matchs et ne jamais être remplaçant.""Ok, mais en U17 nationaux ou en DH ?"Au point même de détonner et de s’installer régulièrement dans la salle télé du centre d’entraînement avec son pote, Eder Verissimo, devant les dessins animés. Son pote de toujours, aujourd’hui reparti à Évreux, assure être à l’origine de l’appétit de Dayot pour la chaîne Tiji :C’est que l’arrivée dans une telle structure est aussi un changement de vie radical., complète Eder.Olivier Bijotat évoquechez Dayot,Franck Triqueneaux poursuit :Un leader complexé par un os qu’il ronge depuis l’enfance, la dyslexie. Dayot Upamecano parle peu, bégaye et accroît sa timidité, quand bien même Eder Verissimo maintient qu’il étaitDurant six mois, chaque lundi, c’est direction l’orthophoniste., rappelle Olivier Bijotat,Niveau scolaire, ce n’est pas une partie de plaisir et, livre Eder. Les premières sélections en équipe de France chez les jeunes sont compliquées, dixit Franck Triqueneaux :Bijotat admire autant le travail engagé que l'impressionnant résultat :Le principal intéressé évoque plutôtLa dyslexie rangée au placard, Dayot Upamecano trace surtout sa route avec les crampons au pied. Et pas seulement dans l’axe de la défense avec Sergio Ramos en guise de modèle. Sur certains exercices, Olivier Bijotat le fixe en pointe, à la finition,Un constat qui plaît désormais au sélectionneur national Didier Deschamps, malgré quelques réserves :Toujours pour l’obliger à, Franck Triqueneaux le fait grimper de quelques crans, au milieu,, complète Olivier Bijotat.Capable d’évoluer partout,, glisse Eder Verissimo, Upamecano est avant tout un roc défensif. En débarquant dans le Nord,, image Olivier Bijotat, encore impressionné par ses souvenirs.Dayot Upamecano a une prestance. Son second formateur dans le Hainaut martèle qu’ilEt même si. Gérard Houllier a récupéré à Salzbourg un jeune homme. Avec toujours, en toile de fond, le regard vers l’avant. Que ce soit un soir de quarts de finale de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid avec Leipzig ou en U17 à VA, le schéma est quasi le même., apprécient ses formateurs, pas peu fiers d’avoir observé durant ce passage dans le Nord, explique Franck Triqueneaux.Aimer le football n’est pas gage de réussite, mais Dayot Upamecano a, achève Olivier Bijotat., glissait Tiji dans son slogan jusqu’en 2016. Belle source d’inspiration.