MU tient le coup face à Crystal Palace

Palace (4-3-2-1) : Guaita - J. Ward, Dann, M. Sakho, van Aanholt (T. Mitchell, 82e) - J. McArthur (Schlupp, 72e), Milivojević, J. McCarthy (Riedewald, 82e) - Townsend, Zaha - J. Ayew. Entraîneur : Roy Hodgson.



United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Fosu-Mensah, McTominay (Matić, 63e) - P. Pogba, B. Fernandes - Greenwood (Lingard, 63e), Rashford - Martial. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Encore un coup d'éclat pour la paire Rashford-Martial.Tenu en échec par Southampton lundi malgré un pion pour chacun des deux nommés (2-2), Manchester United a profité de son déplacement à Selhurst Park pour signer un sixième succès (0-2) en huit apparitions depuis le, avec les mêmes buteurs que contre les. MU recolle ainsi sur le quatrième, Leicester (avec une différence de buts inférieure), et reste à un point de Chelsea, troisième.Il n'a fallu que 78 secondes pour voir Wilfried Zaha allumer la première mèche et mettre à contribution David de Gea (2), également inspiré pour contrer Jordan Ayew (40) et Luka Milivojević (45+4). Après 45 minutes pas simples, lesont finalement ouvert la marque grâce à un Marcus Rashford sortant de sa boîte dans le temps additionnel du premier acte pour mettre Patrick van Aanholt sur les fesses et conclure (0-1, 45+1).Sur le fil du rasoir, MU a eu une sueur froide au moment où Ayew a fait trembler les filets au bout d'un centre-tir de Zaha avant d'être signalé en position illicite (56) ou quand James McCarthy s'est essayé de loin (60). Galérant à se mettre à l'abri et Bruno Fernandes trouvant le montant (74), les Mancuniens ont réussi à faire le break sur une différence d'Anthony Martial dans la surface (plat du pied décroisé, sécurité), trouvé par Rashford (0-2, 78). Vicente Guaita et De Gea se sont ensuite mis en évidence, et plus rien n'a été inscrit.Pendant ce temps-là, lesfinissent tranquillement dans le ventre mou, comme d'habitude.