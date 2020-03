United se régale, Bâle éteint Francfort

Un match reporté, deux rencontres sans supporter mais quand même un peu de football pour cette première fournée des huitièmes allers de C3 : İstanbul Başakşehir a réussi à s'en sortir avec un court avantage contre Copenhague (1-0), Bâle a semé le zbeul à Francfort (3-0) et United a zigouillé les Autrichiens du LASK (5-0).

On a bien cru que le seul match sans huis clos de ce multiplex nous laisserait sur notre faim : après leur qualif spectaculaire face au Sporting (1-3, 4-1) , les Stambouliotes se sont longtemps cassés les dents sur le dauphin du FC Midtjylland au Danemark. Il y avait pourtant Enzo Crivelli, placé aile gauche et auteur d'une déviation involontaire du dos qui a bien failli faire mouche (9). C'est l'increvable Demba Ba qui s'est montré le plus dangereux, d'une reprise supersonique flirtant avec le montant (34) mais surtout en passant au travers sur un centre-tir de Robinho qui aurait dû être celui de la gagne (76). Au final, le Sénégalais a fini par gratter un peno au duel avec Guillermo Varela (86), Edin Višća prenant ses responsabilités en allumant l'ami Kallé Johnsson (88). De quoi se consoler du claquage de Crivelli, sorti à un quart d'heure du terme.Quel dommage que la Commerzbank-Arena était vide ce soir : on ne saura jamais quel effet le coup-franc de Samuele Campo aurait eu sur le chaud public des. Un coup de patte splendide de la part du gaucher (27), plein de puissance et de touché, qui a mis Kevin Trapp dans l'embarras et lancé une escouade suisse au chômage technique depuis le 23 février dernier, face à des Allemands plutôt séduisants et auparavant dangereux par Sebastian Rode (9). Fabian Frei a manqué le break (47) mais ce sont surtout les Allemands qui ont fait le show en poussant dans le deuxième acte, notamment avec une tête de l'entrant Gonçalo Paciência juste au-dessus et surtout la barre touchée par Almamy Touré (64). Mais l'actuel troisième du championnat helvète n'avait pas de temps à perdre et a assommé son hôte : grâce à un joli piqué de Kevin Bua d'abord (73), et finalement une conclusion tranquille de Frei parfaitement décalé par ce même Bua (85). Après Leverkusen (4-0) , l'Eintracht vient de manger 7 pions en deux rencontres.Caviar exter de Bruno Fernandes, numéro d'équilibriste d'Ighalo pour finition dans la lucarne : comme lors de la facile qualification contre Bruges , les recrues hivernales mancuniennes ont brillé en Autriche et quelque peu éteint la hype venue de Linz , alors que le héros des seizièmes, Marko Raguž, avait posé son popotin sur le banc au coup d'envoi. Less'étaient déjà montrés entreprenants avec un ballon revenant sur Juan Mata (18), même si le capitaine Harry Maguire n'a pas été en réussite sur ses coups de casque, et il a aussi fallu un Éric Bailly présent sur sa ligne devant Dominik Frieser (40). En deuxième, Ighalo a continué en servant un Daniel James adroit pour inscrire son premier pion européen (58), puis le Nigérian a trouvé le poteau sur une remise divine de... Fernandes (62). C'est dans les dernières minutes que ça a bardé : Mata a porté le score à 3-0 sur une ouverture de Fred (82), le crack Jason Greenwood a alourdi le score dans un trou de souris (90+1) puis une frappe Andreas Pereira a clos le récital (90+3). On savait Manchester en meilleure forme ces derniers temps, on a ici un enseignement : 5-0 à domicile comme à l'extérieur, c'est le nouveau tarif de MU en C3.