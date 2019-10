United s'en sort, la Roma s'épuise et Alkmaar s'éclate

Treize rencontres et aucun 0-0, pour le retour de la petite Coupe d'Europe. Dans la chaleur du stade du Partizan, un penalty d'Anthony Martial a permis à Manchester United d'éviter le traquenard (1-0). La Roma, elle, a craqué dans le temps additionnel à domicile contre le Borussia Mönchengladbach (1-1). Sinon, l'Espanyol continue son beau parcours européen en terrassant Ludogorets (0-1) et La Gantoise s'est accrochée à Wolfsbourg dans le groupe de Sainté (2-2), alors que Porto et les Rangers ne se sont pas départagés (1-1), pendant que Wolverhampton retournait le Slovan Bratislava (1-2) et qu'Alkmaar explosait Astana sans vergogne (6-0).

2 - Feyenoord have conceded two penalty goals in a single match in all competitions for the first time since August 2013 (v FC Twente). Gifts. pic.twitter.com/ZjujB3WFIn — OptaJohan (@OptaJohan) October 24, 2019

It’s Harry Maguire’s first game as Manchester United captain... and he forgot he had to do the coin toss ? pic.twitter.com/dGJ84U6iC7 — B/R Football (@brfootball) October 24, 2019

6 - @AZAlkmaar’s 6-0 win against FC Astana was the biggest win for a Dutch team in a European main stage game since September 2000 (KAA Gent – Ajax, 0-6). Polonaise. pic.twitter.com/c4VQageO4n — OptaJohan (@OptaJohan) October 24, 2019

Tombeur de Dudelange (1-4) dans des conditions très spéciales il y a trois semaines, Qarabağ pensait enchaîner et signer l'exploit face à l'APOEL, mais ça n'a pas été si facile. Le latéral chypriote Nicolas Ioannou (29) a parfaitement répondu à Dani Quintana (13), puis Linus Hallenius a planté le deuxième (45) sur une énorme erreur du capitaine des locaux Rashad Sadygov. La formation azérie a repris espoir lorsque Ailton Ferreira Silva s'est élevé sur un centre du même Quintana (58), et Qarabağ se contentera volontiers de ce point.Dans unsonnant creux, c'est d'un amour de praline que le Colombien Luis Díaz a fait sauter le verrou des(36). Mais les gars de Stevie G ont de la ressource, Alfredo Morelos égalisant juste avant la pause (44). Le diable colombien a bien failli remettre ça en deuxième mi-temps, mais Agustín Marchesín a sauvé les meubles, en même temps que le match nul (53).Un peno de Roger Assalé après quatorze minutes, un autre de Jean-Pierre Nsamé quatorze minutes plus tard. C'est carré, et c'est tout ce qu'il a fallu aux coéquipiers de Guillaume Hoarau - actuellement sur le carreau - pour disposer du Feyenoord d'Edgar Ié. Parfaitement, Edgar Ié.Bien parti en C3 avec quatre points avant cette troisième journée, l'Espanyol effectuait sa première sortie avec son nouveau coach Pablo Machín (ex-FC Séville), remplaçant un David Gallego victime des mauvais résultats desen Liga. Les Barcelonais ont parfaitement négocié leur déplacement en Bulgarie avec un Víctor Campuzano surprenant tout le monde (16), pour le seul caramel de la rencontre. Les nouveaux poulains de Machín sont leaders de la poule H, toc.Le CSKA attendait d'ouvrir son compteur, après deux revers à Ludogorets (5-1) et face à l'Espanyol (0-2). Encore raté : malgré un match dominé de la tête et des épaules, lesont laissé Roland Varga planter la seule réalisation de la soirée sur la fin (86). Ferencváros tient son premier succès, toc.Pendant que Gabriel Silva remplissait le tableau d'affichage à Geoffroy-Guichard contre les Ukrainiens d'Oleksandria, les deux autres formations de ce groupe I ont bataillé. À l'image de leur baston en tête du classement. Lesont inscrit le premier pion de cette troisième journée de Ligue Europa par l'intermédiaire de Wout Weghorst, bénéficiaire d'une offrande de Marcel Tisserand (3). Les visiteurs ont ensuite fait le break, grâce à un João Victor facile (24). Roman Yaremchuk a réduit la marque de bien belle manière (41), et ce n'est que dans les derniers instants que l'attaquant ukrainien a signé le doublé pour faire exploser le stade Artevelde (90+4). On espère que les supporters des Reds ont apprécié le spectacle Les Allemands ne déçoivent jamais, en tribunes en tout cas. 6000 supporters du Borussia étaient venus garnir le Stadio Olimpico, mais ni ça ni les présences de Ramy Bensebaini et Marcus Thuram dans le onze desn'ont fait flipper les. Lesquels ont ouvert la marque à la demi-heure de jeu, d'un coup de casque de Nicolò Zaniolo sur un corner de Jordan Veretout (32). Puis plus rien, jusqu'au drame dans le temps additionnel : l'irréparable commis par Chris Smalling, pour l'égalisation de Lars Stindl sur penalty (90+5). C'était moins une.L'Istanbul Başakşehir d'Enzo Crivelli, aligné en pointe, se relance en venant à bout de l'étonnant Wolfsberger AC (quatre points) grâce à un joli numéro de l'international turc İrfan Can Kahveci dans le dernier quart d'heure (78). C'est tout, pour le moment.On n'a pas reconnu les, avec cette tenue verte qu'arboraient les hommes de Nuno Espírito Santo. D'ailleurs, on ne les a pas non plus reconnus dans le jeu avec ce pion encaissé d'Andraž Šporar en première période (11). Heureusement pour les copains de João Moutinho, le deuxième acte s'est beaucoup mieux déroulé : le Franco-Marocain Romain Saïss a trouvé la faille sur une frappe hasardeuse mal appréhendée par Dominik Greif (58), puis la gâchette Raúl Jiménez a mis les siens devant cinq minutes plus tard depuis les onze mètres (63). Et 21 000 bambins sont rentrés chez eux en pleurant, pensant à la dégringolade de leur club à la troisième place.On en a vu de toutes les couleurs, au Vodafone Park. Alors que Ricardo Horta avait lancé les débats (38), Beşiktaş a recollé grâce à Mehmet Nayir (71). Puis Adem Ljajić, sur penalty, a peut-être eu le but de la gagne au bout du pied. Mais son tir a fait résonner le poteau (74) : le tournant du match, puisque Wilson Eduardo n'a lui pas tremblé au moment de croiser face à Loris Karius sur une belle ouverture de Galeno à dix minutes du terme (80).Un poteau de Sadiq Umar (39) pour répondre à celui de Jesse Lingard (37), voilà ce qu'ont connu lesen Serbie. Mais juste après avoir vu Sergio Romero sauvé par son montant gauche, le poison Brandon Williams (19 piges) et son numéro 53 dans le dos ont obtenu un penalty qu'Anthony Martial a tranquillement transformé (43) pour souffler un peu dans l'enfer du Stadion Partizana. Quelques jours après avoir tenu en échec Liverpool, l'essentiel est assuré pour United qui s'installe au sommet dans le groupe L. Et tant pis si le novice du capitanat Harry Maguire n'est pas totalement habitué aux devoirs que lui donne le brassard.L'AZ a fait de la bouillie kazakh ce jeudi soir à domicile, au cours d'un match à sens unique. Koopmeiners sur deux penaltys (39sp et 83sp), Boadu (43), Stengs (77) et enfin Yukinari Sugawara (85) et Oussama Idrissi (90+2) ont fait frissonner le Cars Jeans Stadion. Propre.