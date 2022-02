Manchester United patine à Burnley, malgré un but de Pogba

Les Diables piochent encore. En dépit d'une première mi-temps solide, Manchester United s'est éteint après la pause à Burnley, et perd deux nouveaux points dans la course à la Ligue des champions, quelques jours seulement après avoir été ridicule en Cup face à Middlesbrough . Malgré deux buts annulés, le premier pour une obstruction grotesque d'Harry Maguire alors que Raphaël Varane s'était évertué à propulser un coup franc de Bruno Fernandes au fond des filets (12), le deuxième pour une faute de Paul Pogba sur Erik Pieters (21), lesont largement dominé les débats jusqu'à la pause.Face à destotalement apathiques et frileux, Bruno Fernandes s'est montré libre de ses mouvements et plus à son avantage que lorsque Cristiano Ronaldo (remplaçant au profit d'Edinson Cavani) marche sur ses plates bandes. Quant à Paul Pogba, il a marqué le premier but de sa saison pour son retour à la compétition après une longue absence, sur un centre en retrait au cordeau de Luke Shaw. Mais au retour des vestiaires, la donne a changé, et Wout Weghorst, recrue inspirée, a mis sur orbite Jay Rodríguez. Une première pour Burnley, qui n'avait plus marqué à domicile face à Manchester United depuis douze ans et demi.Si la douce musique de la Ligue des champions débarque au stade olympique de Londres en septembre prochain, West Ham pourra construire au moins un buste en l'honneur de Jarrod Bowen. Seul joueur véritablement dangereux desencore ce mardi, l'ailier droit impliqué sur 14 des 42 pions de son équipe cette saison a débloqué une situation qui semblait figée, en déclenchant une frappe plein axe, déviée par Samir dans ses cages. Au four et au moulin, Bowen aura également trouvé les montants par deux fois (36et 85), et permet à West Ham de repasser quatrième, devant Manchester United, tandis que Watford est plus que jamais avant-dernier de Premier League. À noter que Kurt Zouma, en pleine tourmente , était titulaire et conspué comme rarement par ses propres fans, sur chaque ballon touché.Une fois n'est pas coutume, les fidèles de St. James' Park en ont eu pour leur argent. Pour la première fois depuis la 38journée de la saison 2020-2021, Newcastle a enchaîné une deuxième victoire de suite en Premier League. Avec la manière, excusez du peu. Ce n'était pourtant pas gagné, au premier abord, lorsque l'ère Lampard sur le banc d'Everton s'est ouverte sur un coup de billard et un but contre son camp pour le capitaine courage des, Jamaal Lascelles. Seulement voilà, dans la minute qui suit, le même Lascelles place un coup de casque sur corner, qui force Mason Holgate à, là aussi, tromper son propre gardienLa folie reprend de plus belle dans le second acte, lorsque Allan Saint-Maximin exploite une perte de balle de Dele Alli, toute nouvelle acquisition des. Son déboulé offre un couloir de tir à Ryan Fraser, dont la reprise est prolongée par Andros Townsend dans les cages de Jordan Pickford. Finalement, l'addition se corse une dernière fois sur la réalisation de la soirée : un coup franc enroulé sur la droite du mur par le spécialiste Kieran Trippier. Un acte de classe, pour sortir provisoirement Newcastle de la zone rouge, alors que la chute d'Everton (seizième) se poursuit.