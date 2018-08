United, le faux-calme

Après un mercato quasiment inexistant durant lequel il n'a recruté qu'un seul joueur majeur, Manchester United et José Mourinho n'entament pas leur saison de manière totalement sereine. Et le Portugais, qui a longtemps réclamé des renforts, n'y est pas pour rien.

Préparation galère

Merci à tous pour vos messages. Mon petit Swan va bien, pour la maman ça était plus difficile mais Grâce à Dieu elle va mieux maintenant. Desolé mais ma famille passera toujours avant Tout... Retour demain à Manchester ?? — Anthony Martial (@AnthonyMartial) 1 août 2018

Et le relationnel, M. Mourinho ?

Par Florian Cadu

C'est un fait rare. Très rare. Peut-être même unique. En 2018, une équipe dirigée par José Mourinho n'a acheté qu'un seul joueur majeur lors du mercato estival. Alors qu'il avait vu son employeur lâcher 349 millions d'euros depuis son arrivée en juin 2016 au sein d'un Manchester United qui en a dépensé 766 en cinq ans, le Portugais a cette fois observé sa hiérarchie signer seulement deux gros chèques : l'un pour le prometteur milieu de terrain Fred (59 millions), l'autre pour l'inexpérimenté latéral Diogo Dalot (vingt millions). Lee Grant , portier de 35 ans, est quant à lui arrivé pour un montant dérisoire à leurs yeux. Un calme plat sur le stand des transferts (même si Tottenham , premier club de Premier League à n'avoir recruté absolument personne depuis 2003, fait plus fort) qui a évidemment exaspéré celui qui trouvait que Manchester United n'investissait «» il y a encore six mois.Lea donc longtemps réclamé et, ne voyant rien venir, fait part de sa frustration. «, a-t-il par exemple souligné au micro de MUTV, indiquant qu'il avait proposé son habituelle liste des éléments désirés.» Pour diverses raisons (clôture du marché anglais dès le 9 août, refus de Jérôme Boateng...), aucun souhait du Lusitanien n'a ainsi été exaucé.Mais sachant qu'aucun départ n'est à déplorer (hormis ceux des non-utilisés Daley Blind et Sam Johnstone ) et que l'effectif reste de qualité, lesdoivent-ils concrètement s'inquiéter ? Le début de saison risque en tout cas d'être poussif. Outre les internationaux présents à la Coupe du Monde russe et qui ont repris assez tard - leur coach leur a d'ailleurs demandé de revenir plus tôt que prévu -, d'autres ont connu une préparation tronquée. C'est le cas pour Sergio Romero , Antonio Valencia, Dalot, Marcos Rojo , Nemanja Matić et Ander Herrera , tous blessés. Idem pour Anthony Martial , qui a fêté la naissance compliquée de son deuxième enfant avec sa famille et dont le comportement n'aurait pas plu à son technicien.Ce dernier a tenu à rectifier les choses en conférence de presse, niant un quelconque conflit : «Le problème - qui vient, selon Mourinho, des médias -, c'est que l'ancien entraîneur de Chelsea doit aussi se justifier sur d'autres de ses poulains. En premier lieu sur Paul Pogba , dont les envies de départ évoquées auraient pour origine ses relations avec José. S'il parait peu probable de voir le Français quitter l' Angleterre pour Barcelone, Manchester souffre forcément de ces rumeurs et de ce climat pesant. «, a corroboré Rio Ferdinand, ancien cadre de MU, dans leen ciblant son coupable.Réponse de l'intéressé : «» Place à la vérité, alors. Celle du terrain, qui commence ce vendredi soir face à Leicester