MU gagne à l'ancienne, Southampton et Palace respirent

Manchester United (4-4-2) : De Gea - Shaw, Jones, Smalling, Young - Matić, Pogba, Herrera (Lingard, 63e), Mata (Pereira, 63e) - Martial (Rojo, 77e), Rashford. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjaer.



Watford (4-4-2) : Foster - Masina, Britos, Kabasele, Janmaat (Femenia, 56e) - Doucouré, Capoue, Pereyra, Hughes (Success, 81e) - Deeney, Deulofeu (Gray, 74e). Entraîneur : Javi Gracia.

Dominé en première et en seconde périodes mais vainqueur à la fin, la technique Mourinho a quelques restes à Manchester. Mais si lesrentrent brocouilles, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas su ajuster la mire. Pressants sans être vraiment dangereux, les hommes de Javi Gracia ont pour eux d'avoir testé la solidité d'une défense mancunienne qui va avoir fort à faire en avril (Barcelone deux fois, City et Chelsea à Old Trafford). Ce qu'on a vu ? Que le bloc est cohérent, mais que lese retrouve en difficulté lorsque ça accélère. Preuve avec le but pour l'honneur inscrit par Doucouré, à la dernière minute. L'échange est vif et rapide dans les petits espaces (coucou le Barça ), Doucouré trouvé dans le dos et De Gea battu d'un piqué. Sans conséquence pour les, puisque le dernier coup-franc botté par Pereyra ne donnera rien.Rashford et Martial, eux, n'ont pas eu beaucoup de cartouches mais ont touché deux fois la cible. Le premier peut remercier Shaw, à l'interception à l'entrée de sa surface et à la passe décisive d'une ouverture calibrée au millimètre. Le second s'est créé son but comme un grand, assisté par ses coéquipiers pour les relais et par l'efficacité pour conclure en deux temps. Dixième but de la saison pour chacun des deux attaquants, qui rejoignent Lukaku et Pogba dans le club des Mancuniens à deux chiffres. Plus de vingt ans que quatre joueurs d'United n'avaient pas marqué au moins dix buts en championnat. La dernière fois, ils s'appelaient Scholes, Cole, Giggs et Cantona, et sont entrés dans la légende. Messieurs, à vous de jouer.Buts : Milivojević (77sp), Van Aanholt (88) pour Palace