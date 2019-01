United embobine Arsenal

D'une efficacité exemplaire dans le dernier geste en première période, costaud et solidaire derrière en seconde, United a savamment contrôlé son match pour sortir logiquement les Gunners de la Cup.

Alors on danse?

Maudit comme Koscielny

Arsenal (4-3-3) : Cech - Maitland Niles, Papastathopoulos (Mustafi, 21e), Koscielny (Guendouzi, 64e) , Kolasinac - Torreira, Ramsey, Xhaka - Iwobi (Ozil, 64e), Lacazette, Aubameyang. Entraîneur : Unai Emery.



Manchester United (4-3-3) :Romero - Young, Lindelof, Bailly, Shaw - Matic, Herrera, Pogba - Lingard, Lukaku (Rashford, 72e), Sanchez (Martial, 72e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Par Adrien Candau

A première vue, ça semblait franchement bizarre. Souvent exilé sur l'aile droite ce vendredi soir face à Arsenal Romelu Lukaku a beaucoup cavalé à un poste qui n'était pas le sien. Bilan: deux passes décisives et un match plein pour le colosse belge. Un truc un peu dingo, mais diablement efficace et jouissif pour les fans mancuniens. Un peu comme ce qu'Ole Gunnar Solskjær est en train de réaliser depuis qu'il a pris la tête de Manchester United Premier constat qui claque à l'Emirates: Mancuniens etse retrouvent cette année presque prématurément en Cup, dès les seizièmes de finale. De fait, l'ensemble prend rapidement des allures de grosse teuf débutée un chouia trop tôt, où tout le monde se regarde de biais, sans avoir le courage de s'encanailler sur le dance-floor. Sokratis, blessé au talon, quitte même ses partenaires avant d'avoir pu esquisser le moindre pas de danse, en étant supplée par Mustafi dès la 20e minute de jeu. C'est ballot, parce que le match monte graduellement en intensité. Les deux équipes s'agrippent alors par la cravate pour danser dans le blanc des yeux. Certaines maladresses techniques subsistent pourtant, à l'image d'Aubameyang qui se prend plusieurs fois les pieds dans le tapis dans la surface et banane les quelques ballons qui lui parviennent dans les seize mètres. Romelu Lukaku , lui, est autrement plus précis à l'heure de feinter une frappe puis de servir Alexis Sanchez , qui crochète Cech pour marquer dans le but vide. Un pion qui débranche soudainement le ciboulot de la défense d' Arsenal : complètement seul à droite, Lukaku, encore lui, sert Lingard qui double la mise de près. Deux occasions, deux buts: United a pris le contrôle des platines, mais Arsenal n'a pas encore dit son dernier mot: Ramsey fait danser le Jerk à l'arrière garde desavant de centrer pour Aubameyang, qui réduit le score à bout portant.Finalement, tout ce beau monde finit par y aller de ses déhanchés les plus furieux en seconde période. Pogba enchaine les montées énervées balle au pied, Ramsey fout un bordel monstre dans la surface adverse et ce poissard de Laurent Koscielny se prend même dans la tronche les crampons de Romelu Lukaku , ce qui l'oblige à quitter ses partenaires. Dur, mais pas encore de quoi dégouter les, qui semblent un léger cran au dessus dans le dernier quart du match. Une domination néanmoins stérile face à United décidément létal en contre: Martial profite ainsi d'une frappe de Pogba qui retombe dans ses pieds, pour zigouiller une troisième fois un Cech impuissant. Le but du KO , synonyme de succès pour les Mancuniens. Et de huitième victoire en huit matchs pour Ole Gunnar Solskjær, qui est décidément en train de vivre un drôle de truc sur le banc des