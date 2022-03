Burgess King

En tête du championnat de Belgique, l’Union saint-gilloise suscite l’attention par ses résultats, son atmosphère rétro et par le profil atypique de certains joueurs. Christian Burgess, défenseur de 30 ans, en est un. Des bancs de l’université au sommet du football belge avec des passages par Calais, itinéraire d’un garçon que personne n'attendait là. Peut-être même pas lui.

« J’ai envie de comprendre le monde dans lequel je vis. Par exemple, lire des ouvrages sur l’histoire de la Russie et l’URSS me permet de mieux appréhender ce qui se passe en ce moment. »

Cursus histoire et langues étrangères appliquées

La différence plutôt que l'indifférence

« À l'Union, on a tous des parcours très particuliers, nos chemins n’étaient pas tracés à l’avance, et arriver là où on est aujourd’hui nous a forgé une grosse force de caractère. »

Par Noé Boever, à Bruxelles

Le vestiaire est calme à l’Union saint-gilloise. Comme une cerise sur le gâteau après une phase classique terminée en tête de la Jupiler Pro League, six joueurs ont rejoint leur équipe nationale respective fin mars, une situation nouvelle pour ce club de retour dans l’élite belge, 48 ans après l’avoir quittée. Parmi les non-sélectionnés, Christian Burgess ne se plaint pas de sa situation, loin de là.Bien loin de la Ligue des champions, en 2011, à 20 ans bien établis, Christian Burgess vit une vie d’étudiant à l’université de Birmingham. Il y étudie l’histoire, fait la fête et pratique son autre passion, le football, avec l’équipe de l’université, sans ambition de carrière professionnelle. Tout change lorsque Mark Burke, 172 matchs pros dans les jambes et quelques contacts dans le carnet d’adresses, vient entraîner l’équipe dans le cadre de son diplôme de coach et pousse le longiligne défenseur central à aller passer des tests à Middlesbrough, à l’autre bout du pays. Trois tests plus tard, Christian signe pro et effectue ses débuts en Championship lors du dernier match de la saison face à Sheffield Wednesday. Et met un point d’honneur à finir sa licence en histoire., assure l'homme au chignon.La suite de son parcours anglais est beaucoup plus classique, fait de prêts dans des divisions inférieures et de. En 2020, alors qu’il évolue depuis cinq ans à Portsmouth, en League One (D3 anglaise), il se laisse tenter par l’aventure saint-gilloise.(dont le propriétaire, Tony Bloom, est aussi propriétaire de l’Union, NDLR), suppose-t-il.Pas de chance pour ses envies linguistiques, le terrain d’entraînement de l’équipe bruxelloise se trouve près d’Anvers, en Flandre. C’est donc en territoire néerlandophone que le néophyte apprend la langue de Molière tous les lundis à l’université d’Anvers.Dès son arrivée en Belgique, tout ressemble à une parfaite: l’Union aligne 16 matchs sans défaite pour finir la saison championne de D1B (deuxième division belge) et remonte dans l’élite pour la première fois depuis 1973. Le lendemain du dernier match de la saison, alors que la gueule de bois fait rage à Saint-Gilles, Christian remplit sa voiture de vêtements, de matériel et d’équipements mis à disposition par le club et roule seul jusque Calais, où il part pour une semaine prêter main forte aux réfugiés massés dans les camps autour de la ville.Boute-en-train notoire à l’entraînement et dans le vestiaire, Christian se transforme en tour de contrôle ultra-sérieuse une fois sur le terrain. Pas forcément le plus rapide, il compense par un placement hors pair et par le meilleur jeu de tête de la division. Souvent catalogué « joueur hors normes » pour son engagement pour les réfugiés, son goût pour l’histoire et la lecture, son veganisme et ses déplacements à vélo, il préfère relativiser :Entre deux passages à Calais, l’visite son pays d’accueil, part randonner en Ardenne et, accessoirement, joue au football. Et plutôt bien. Alors qu’il commence la saison sur le banc, une première pour lui depuis son arrivée en Belgique, il récupère sa place fin août 2021 lors d’une victoire écrasante 4-0 contre le Standard de Liège. Il ne quittera plus jamais le onze de base, et l’Union ne lâchera plus la première place de D1A. À huit matchs de la fin de la saison, les promus sont à la fois la meilleure attaque et surtout, avec Burgess en sentinelle, la meilleure défense de D1A. L’occasion de se laisser rêver à l’Europe., transmet Burgess. Et quant à savoir qui il rêverait d’affronter s’il jouait la Ligue des champions, le topo est clair :Mais si tous les a priori se vérifiaient, Burgess et l'Union n'en seraient pas là, alors...