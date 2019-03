Tranquille victoire du Real pour le retour de Zidane

2

Real Madrid (4-3-3) : Navas - Marcelo, Ramos, Varane, Odriozola - Isco (Ceballos, 62e), Kroos, Modrić (Valverde, 76e) - Asensio, Benzema (Mariano, 81e), Bale. Entraîneur : Zinédine Zidane.



Celta Vigo (4-2-3-1) : Blanco - Juncà (Hoedt, 4e), Araujo, Costas, Vázquez - Lobotka, Yokuşlu (Beltrán, 75e) - Boufal (Hjulsager, 68e), Méndez, Sisto - Gómez. Entraîneur : Fran Escribá.

Des choix forts, et payants.Pour son retour sur le banc madrilène, Zidane a réhabilité ses ex-soldats, Marcelo, Isco et Navas . Malgré le gros investissement du Real Madrid sur Thibaut Courtois l'été dernier, le gardien costaricien semblerait avoir la confiance du technicien français. Et quoi de mieux qu'une belle parade sur une tête de Maxi Gómez (14) pour lui rendre la pareille ? Des remerciements que sont incapables de faire les deux autres poulains durant la première période. Notamment Isco , particulièrement transparent. À croire que le modèle de la « chouchouterie » n'est pas forcément efficace. Surtout lorsque l'occasion la plus dangereuse vient de celui qui n'était pas forcément le « meilleur ami » de ZZ, Gareth Bale . À la réception d'un centre d'Asensio, le Gallois frappe de manière acrobatique mais trouve la barre de Blanco (30).Un nul pour le retour de Zidane sur le banc ? Que nenni ! Lesreviennent sur le terrain avec beaucoup plus d'allant, et surtout beaucoup plus concernés. D'abord le Ballon d'Or, Luka Modrić, trouve la faille sur une superbe reprise (55) mais le but est refusé par la VAR pour une position de hors-jeu de Varane qui gêne le gardien. Plus vif et plus percutant, le Real Madrid ouvre enfin le score par Isco (62) suite à une percée de Marco Asensio et un centre à ras de terre de Benzema que le banni sous l'ère Solari vient couper au premier poteau. Puis c'est au tour de Bale (77), bien servi par Marcelo , de marquer en croisant sa frappe du pied droit qui touche le montant avant de finir dans les filets. Son huitième but en Liga.Le chouchou et le mal-aimé qui marquent, Zidane sait gérer son vestiaire.