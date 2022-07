Une semaine de Clásico à Rosario

Les Argentins s’accordent à dire qu’il s’agit du derby le plus chaud du pays, celui de tous les excès dans une ville profondément divisée entre ses deux clubs, Newell’s Old Boys et Rosario Central aujourd’hui entraîné par Carlos Tévez. Ce jeudi, le clásico rosarino a une fois de plus paralysé et enflammé la cité de Messi, Bielsa et Di María. Balles réelles, sorcellerie, superstitions, tribunes remplies avec ou sans matchs, briquets à volonté et des tonnes de viande, chronique d'une semaine au cœur du volcan.

« Je connais un supporter qui se rappelle qu’un jour, son équipe a gagné le derby quand il n’était pas à Rosario. Du coup, ce jeudi, il va prendre sa bagnole et rouler jusqu’à une station-service en dehors de la ville pour écouter le match. »

Enfer et magie noire

« Pendant leur banderazo, on s’est réunis entre nous et on a fait un peu de sorcellerie. Ça ne va leur servir à rien. »

Spiderman, la messe et Carlitos

« J’ai pris mon frère dans mes bras dans les vestiaires et je lui ai dit : "C’est pour ça qu’on est venu ici !" »

Par Georges Quirino-Chaves, à Rosario

Tous propos recueillis par GQC.

Photos : GQC.



* Les Lépreux et les Canailles sont respectivement les surnoms des supporters de Newell’s Old Boys et Rosario Central.

, prévient Maxiliano, chauffeur d'un taxi attrapé à la volée à la sortie de la gare routière de Rosario dimanche dernier. Son volant rouge et noir trahit son fanatisme pour Newell’s Old Boys. Maxi a six enfants. Cinq sont supporters de Rosario Central, comme sa femme., se marre-il. Leest prévu jeudi. Il sait déjà que la semaine à la maison va être pesante.Comme dans beaucoup de familles à Rosario ces jours-ci.Un regard par la fenêtre du véhicule suffit à mesurer cette rivalité, à la limite de la haine, qui divise profondément la troisième ville du pays. Ici, les quartiers et les rues sont pour la plupart peints aux couleurs des deux institutions. Les territoires des uns et des autres sont ainsi bien établis, en même temps que les lieux de vente de drogue desde Central et Newell’s soutenus par la famille narco qui fait régner la terreur sur la ville., avertit un graffiti rouge et noir. La menace est réelle. La veille, deux artistes qui finalisaient une œuvre représentant Maradona et Messi avec le maillot des Lépreux* ont été blessés par balle. La presse locale ne le dit pas directement, mais soupçonne des sympathisants du club rival.clásico, répète la plupart des médias. L’année dernière, la statue du père de l’institution Newell’s avait été décapitée. En représailles, le siège de Central avait subi le jet d’un cocktail molotov., regrette Claudio Giglioni, voix légendaire des retransmissions des deux clubs à la radio depuis plus de trente ans. Le sexagénaire, qui jure être neutre, assure avoir commenté plus de 70depuis le début de sa carrière., se remémore celui qui, en toute sobriété, est surnommé « le meilleur » à Rosario.hinchasCe lundi, en arrivant au studio de Cadena 3 situé en plein centre-ville, Claudio a surtout dû slalomer entre les questions de supporters croisés dans la rue.clásico, assureEst-ce la passion, la folie ou autre chose qui guide près de 30 000 supporters de Newell’s Old Boys à remplir les tribunes du stade Marcelo-Bielsa alors qu’aucun match n’est programmé ce lundi soir ? Avant chaque visite sur la pelouse de Central, lesrouge et noir invitent leurs joueurs pour une séance de motivation commune. Ils appellent ça le. Un spectacle hallucinant d’une enceinte plongée dans l’obscurité, illuminée par des dizaines de fumigènes rouges agités par des milliers de personnes chantant à se casser la voix. Des centaines d’hystériques agitent les grillages. Les plus petits se tiennent aux barbelés. Une certaine idée de l’enfer., pense plutôt un jeune supporter qui ne doit pas avoir plus de sept ans avant de développer.banderazo, confie très sérieusement, un septuagénaire supporter de Central et ami du regretté Roberto Fontanarrosa. Ce mardi, le bar el Cairo, emblème du milieu intellectuel local, rendait hommage à l’écrivain disparu il y a quinze ans. Un maître de la littératureargentine, undes Canailles* jusqu’à la mort, comme l’un de ses mythiques personnages de fiction., s’émeut Miguel Angel Russo, ancien entraîneur de Central, présent dans l’assistance. Le maire de la ville, Pablo Javkin, supporter de Newell’s, est également là. Pas trop stressé pour la sécurité à deux jours du? Une moue et un sourire en guise de réponse. Pas de commentaire.Le lendemain, devant le monument en hommage au drapeau argentin, symbole de la ville, le politique pose avec une cinquante d’enfants habillés des maillots des deux clubs., veut croire le maire. Les capitaines des deux équipes tentent eux aussi de faire baisser la température en participant à une conférence de presse commune. Ce mercredi est le jour très respecté de l’amitié en Argentine. À Rosario, des groupes de potes se réunissent pour partager quelques verres sur les bords du fleuve Paraná. Parmi les fêtards, les maillots de Central et Newell’s ne se mélangent pas.Ce jeudi, jour de match, la ville se réveille plongée dans un épais brouillard inquiétant., titre le quotidien, pense plutôt, le principal canard local. Tellement sympa que plus de 1000 représentants des forces de l’ordre bouclent la ville et surtout le Gigante de Arroyito, où doit se disputer la rencontre à 16h30. Un horaire surprenant, un jour de semaine, qui n’empêche pas des milliers de supporters de Central de lancer leur apéro géant dès la fin de matinée autour du stade., se marre Majo, 46 ans, un bob jaune et bleu sur la tête et une bière Santa Fe à la main., crie Luciano, la trentaine, à deux grammes à deux heures du match. Le boulevard Avellaneda qui mène à l’enceinte est fermé à la circulation sur plus d’un kilomètre. Les tambours et les chants y résonnent autant que se sent l’odeur des innombrables barbecues ambulants., hurle un humble vendeur qui a installé son stand depuis la nuit dernière,oblige. À côté de lui, un Spiderman jaune et bleu s’agite et vend des masques., prévient-il euphorique. Quelques minutes plus tard, un individu très ressemblant enlève son masque de Spidey en tribune de presse pour commenter la rencontre pour une radio partisane.Plus de 40 000 spectateurs remplissent les tribunes. Certains arrivés trop tard suivent la rencontre depuis les couloirs d’un stade qui déborde et chante à en faire trembler les murs. Au moment de l’entrée des joueurs, un drapeau géant recouvre la tribune populaire et des centaines de drapeaux jaunes et bleus s’agitent partout ailleurs. Des feux d’artifices et des pétards - pourtant interdits - accompagnent les deux équipes jusqu’après le coup d’envoi.(Newell’s était leader du championnat et Central 23sur 28 avant la rencontre, NDLR), glisse un journaliste regrettant l’absence de stars dans les deux équipes. Il y en a pourtant une. Sur le banc de Central, Carlos Tévez, arrivé il y a un mois aux commandes d’une équipe en perdition , observe la rencontre debout et replace ses joueurs en toute tranquillité, même après le poteau touché par Newell’s, favori pour être leader du championnat.À 17h14, le séisme. Les hommes de Carlitos ouvrent le score sur un coup de tête d’Alejo Veliz, un gamin du club de 18 ans qui fait chavirer le Gigante. Deux minutes plus tard, une bombe agricole explose à cinquante centimètres du gardien rouge et noir. Personne ne réagit. En deuxième mi-temps, il faut attendre la 82minute pour voir de l’action. C’est le moment où l’arbitre de la rencontre, Fernando Espinoza, ramasse six briquets et un fumigène balancés sur le tireur de corner de Newell’s protégé par les boucliers de trois policiers., avait dit l’homme en noir dans une étonnante interview à la radio cette semaine. Pas question d’arrêter le match devant un public en folie libéré de toute sa nervosité de la semaine au coup de sifflet final., hurlent les supporters. L’écran géant affiche fièrement un, comme la nouvelle différence de victoires dans les confrontations entre Canailles et Lépreux."C’est pour ça qu’on est venu ici !", raconte Tévez après le match. À l’extérieur du stade et dans la ville, les supporters de Central paradent. Maillot jaune et bleu vintage sur les épaules, Juan Cruz, 29 ans, savoure à la sortie du Gigante :